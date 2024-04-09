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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 92,7463 руб.
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Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2023 году на 3,6%
Росстат подтвердил первую оценку роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,6% после снижения на 1,2% в 2022 году. Повышение экономики в 4-м квартале в годовом выражении составило 4,9%. Росстат при этом актуализировал оценки ВВП за три квартала прошлого года
 
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Объем утечек в России вырос в пять раз
Количество сливов информации в 1-м квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно сократилось - с 60 до 57. Об этом говорится в исследовании российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI,...
 
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Ассоциация банков России (АБР) хочет добиться наделения банков с базовой лицензией правом размещать средства на депозитах в иностранных банках, сообщил "Коммерсанту" вице-президент АБР Алексей Войлуков. Ассоциация намерена обратиться с этим вопросом...
 
09 апреля 2024 года 16:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 92,7463 руб.

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9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 92,7463 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,53 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63396,286 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,988 млрд руб., или на...
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09 апреля 2024 года 19:15
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Минимальный курс евро составил 100,5525 руб., максимальный - 100,975 руб. Было заключено 10996 сделок. Объем торгов составил...
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09 апреля 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7997 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,97 коп. и составил 12,7997 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,775 руб., максимальный - 12,825 руб. Было заключено 41719 сделок. Объем торгов составил 101931,29...
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09 апреля 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,7463 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,80 коп. и составил 92,7463 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,5 руб., максимальный - 93 руб. Было заключено 19284 сделки. Объем торгов составил...
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09 апреля 2024 года 19:01
Рынок российских акций снизился на 0,1-0,3%
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти (опустилась ниже $90 за баррель).

Индекс МосБиржи снизился на 0,09% и по состоянию на 18:50 мск составил 3414,26 пункта (максимум сессии -...    читать дальше
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09 апреля 2024 года 18:58
Глава Gunvor считает справедливой цену нефти в $90 за баррель в нынешних условиях
Цена нефти на уровне $90 за баррель является справедливой с учетом текущей динамики спроса и предложения, а также геополитической напряженности, считает гендиректор сырьевого трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист.

"$90 за баррель - хорошая цена для производителей", -...    читать дальше
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09 апреля 2024 года 18:55
В январе-феврале промпроизводство в ЕАЭС выросло на 6,6% - ЕЭК
Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 6,6% в январе-феврале текущего года, сообщила во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"В январе-феврале 2024 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 106,6% к уровню...    читать дальше
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09 апреля 2024 года 18:51
В 2023 году "Аммоний" снизил чистую прибыль по РСБУ на 27%
АО "Аммоний" (Татарстан, входит в ГК "Азот") в 2023 году получило 10,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 26,9% меньше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности химзавода.

Выручка снизилась на 38,1%, до 25,5 млрд рублей.

Валовая прибыль упала...    читать дальше
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09 апреля 2024 года 18:38
"Ростелеком" предлагает дать ЦОДам рассрочку на оплату техприсоединения к электросетям
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"Каждый ЦОД - это 40-50 МВт, это огромная...    читать дальше
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09 апреля 2024 года 18:21
В первом квартале Lucid увеличила поставки автомобилей на 13%, сократила производство на 28%
Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил поставки автомобилей в первом квартале 2024 года на 13%, но сократил производство на 28%.

Как говорится в пресс-релизе компании, в январе-марте поставки составили 1,967 тыс. электромобилей, производство...    читать дальше
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09 апреля 2024 года 18:08
Янтарный комбинат добыл с начала апреля уже второй самородок весом более 1 кг
АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") добыло в апреле второй самородок янтаря весом более 1 кг, сообщила пресс-служба предприятия.

Предварительный его вес составил 1372 грамма. Он получил название "Гвардеец" в честь штурм...    читать дальше
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09 апреля 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,6945 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16,28 коп. и составил 92,6945 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,605 руб., максимальный - 92,81 руб. Было заключено 5262 сделки. Объем торгов...    читать дальше
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09 апреля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,7906 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,81 коп. и составил 12,7906 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,77 руб., максимальный - 12,811 руб. Было заключено 17755 сделок. Объем торгов составил 55895,06 млн...
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09 апреля 2024 года 17:54
В Bank of America ожидают подъема цен на медь, новый прогноз экспертов банка на 8% выше предыдущего
Эксперты Bank of America (BofA) видят кризис предложения на рынке меди в условиях роста спроса на металл, используемый в электромобилях и других "зеленых" сегментах.

"Много обсуждавшийся недостаток добывающих проектов становится все более серьезной проблемой для меди....    читать дальше
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09 апреля 2024 года 17:39
Власти могут поддержать 10-летний срок давности при деприватизации, но против компенсаций из бюджета
Российские регуляторы готовы частично поддержать предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по защите прав добросовестных инвесторов, купивших активы, ранее приватизированные с нарушением закона.

В частности, у Минфина и Минэкономразвития не...    читать дальше
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09 апреля 2024 года 17:27
В 2023 году основное юрлицо Rostic's увеличило выручку на 17,1%
Сеть ресторанов быстрого питания ООО "Юнирест" (бренд Rostic's, ранее KFC) по итогам 2023 года увеличило выручку на 17,1%, до 20,17 млрд рублей, говорится в отчетности юрлица по РСБУ.

В апреле 2023 года юрлицо (тогда называлось ООО "Ям Ресторантс Раша") было приобретено...    читать дальше
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