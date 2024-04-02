ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 апреля в размере 92,2914 руб., евро - 99,5661 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 99,5661 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,62 коп.

2 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 92,2914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,46 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,86 пункта (0,145%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3358,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3370,76 (+0,22%) пункта, минимальное - 3357,94... читать дальше

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Шри-Ланка обновила информацию в системе оформления электронных виз ETA, и таким образом режим выдачи бесплатных виз продлен до 30 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист". "Виза на Шри-Ланку для граждан РФ пока остается бесплатной. Информация... "Виза на Шри-Ланку для граждан РФ пока остается бесплатной. Информация... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,39/104,51 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,07/96,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 27 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93/94,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...

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Принимаемые в последнее время в РФ меры по усилению контроля за рынком табака могут пополнить бюджет на 150 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы с вами оценивали, что объем мобилизации средств от мер по контролю за табачным рынком может... "Мы с вами оценивали, что объем мобилизации средств от мер по контролю за табачным рынком может... читать дальше

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Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) на конец 2023 года вырос до 443 млрд руб., что на 22% больше результата 2022 года, говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов ЦБ РФ. Росту портфеля способствовало увеличение выдач среднесрочных... Росту портфеля способствовало увеличение выдач среднесрочных... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) продолжает анализ ценообразования на куриные яйца, сообщила служба. Сейчас регулятор начал проверку федеральных торговых сетей РФ. Проверки пройдут в ряде регионов среди таких ритейлеров, как "Перекресток", "Магнит",... Проверки пройдут в ряде регионов среди таких ритейлеров, как "Перекресток", "Магнит",... читать дальше

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В 1-м квартале продажи автомобилей Lada в РФ выросли на 42,5%, до 91,563 тыс. штук, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". За март компания реализовала на российском рынке 42,84 тыс. автомобилей (+83,6% г/г и + 53,6% м/м), что, по оценкам автопроизводителя, стало рекордным... За март компания реализовала на российском рынке 42,84 тыс. автомобилей (+83,6% г/г и + 53,6% м/м), что, по оценкам автопроизводителя, стало рекордным... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показывают единой динамики в ходе торгов во вторник, участники рынков следят за корпоративными и макроэкономическими новостями. В пятницу и понедельник европейские рынки были закрыты в связи с пасхальными... читать дальше

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В 1-м квартале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли в 1,8 раза (на 83,4%) - до 357,7 тыс. штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия "Автостата" и оператора... читать дальше

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Сумма поступивших акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в 2023 году составила 472,5 млрд рублей, это на 28,4 млрд рублей больше, чем годом ранее, сообщил руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин на заседании годовой коллегии ведомства во... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ выросла в 2023 г. в 289 раз - до 5,9 млрд руб. с 20,5 млн руб. в 2022 г., сказано в отчетности компании. Выручка составила 8,7 млрд руб., что на 13,4%... Выручка составила 8,7 млрд руб., что на 13,4%... читать дальше

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Нефтеперерабатывающие мощности России позволяют не только полностью удовлетворять потребности отечественного рынка нефтепродуктов, но и обеспечивать внешние рынки стран-соседей, заявили "Интерфаксу" в Минэнерго России. По итогам совещания о рынке нефтепродуктов 22... По итогам совещания о рынке нефтепродуктов 22... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-680 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9573% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,63% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,63% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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В Москве число субъектов малого и среднего предпринимательства на начало марта достигло 908 тысяч, увеличившись за год на 6,3%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В Москве... "В Москве... читать дальше

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