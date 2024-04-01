01 апреля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|март 2024
Это автоматическое сообщение.
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01 апреля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62230,706 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 660,163 млрд руб., или на...
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01 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,66 коп. и составил 12,6903 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,665 руб., максимальный - 12,712 руб. Было заключено 56874 сделки. Объем торгов составил 112875,17...
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01 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,46 коп. и составил 92,3021 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,14 руб., максимальный - 92,4725 руб. Было заключено 26316 сделок. Объем торгов... читать дальше
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01 апреля 2024 года 18:59
Российский фондовый рынок в понедельник сохранил оптимистичный настрой пятничных торгов и завершил торги ростом.
В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский... читать дальше
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01 апреля 2024 года 18:51
Американская инвесткомпания Advent International ведет переговоры о покупке канадского оператора платежной системы Nuvei Corp., капитализация которого составляет более $4,4 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Переговоры находятся... читать дальше
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01 апреля 2024 года 18:40
РФ в марте экспортировала 5,7 млн тонн основных видов зерна, что на 14,6% меньше, чем в марте прошлого года, говорится в мониторинге Российского зернового союза. Темпы снижения экспорта пшеницы выше.
Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза... читать дальше
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01 апреля 2024 года 18:28
Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 2023 году снизилась на 13,1%, до 30,2 млрд руб., с 34,78 млрд руб. в 2022 году, говорится в отчете компании.
Выручка составила 67,5 млрд руб. (+22,6%), операционная прибыль - 36,9 млрд руб.... читать дальше
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01 апреля 2024 года 18:16
Цены на нефть возобновили рост на торгах в понедельник.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила $87,44 за баррель, что на $0,44 (0,51%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена контрактов... читать дальше
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01 апреля 2024 года 18:09
ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" решило не раскрывать данные по чистой прибыли, выручке и другим ключевым финансовым показателям за 2023 год.
Производитель титана в понедельник опубликовал годовой бухгалтерский отчет по РСБУ. В документе напротив большинства показателей... читать дальше
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01 апреля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,06 коп. и составил 92,2839 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,1225 руб., максимальный - 92,44 руб. Было заключено 5139 сделок. Объем торгов... читать дальше
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01 апреля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,07 коп. и составил 12,6861 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,6585 руб., максимальный - 12,7095 руб. Было заключено 13757 сделок. Объем торгов составил 34965,94...
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01 апреля 2024 года 17:39
Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ в 2023 г. сократилась на 1,8% по сравнению с 2022 г., до 13,7 млрд руб., говорится в отчете компании.
Выручка составила 293,2 млрд руб. (+9,8%).
Заемные средства "Т Плюс" по итогам 2023 г. оценивались в 136,5 млрд руб. На... читать дальше
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01 апреля 2024 года 17:28
Стоимость бензина и дизтоплива на заправках российской столицы по итогам прошлой недели символически выросла, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
На 1 апреля средневзвешенная розничная стоимость 92-го бензина в городе составила 51,13 руб./л,... читать дальше
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01 апреля 2024 года 17:19
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).
Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... читать дальше
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01 апреля 2024 года 17:07
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 на 138 млрд 450,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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01 апреля 2024 года 17:06
Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снижается в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite растут.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:50 мск в понедельник опустился на 156,96 пункта (0,39%) и составил 39650,41... читать дальше
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