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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62230,706 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 660,163 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,66 коп. и составил 12,6903 руб. Минимальный курс юаня составил 12,665 руб., максимальный - 12,712 руб. Было заключено 56874 сделки. Объем торгов составил 112875,17... Минимальный курс юаня составил 12,665 руб., максимальный - 12,712 руб. Было заключено 56874 сделки. Объем торгов составил 112875,17...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,46 коп. и составил 92,3021 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,14 руб., максимальный - 92,4725 руб. Было заключено 26316 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,14 руб., максимальный - 92,4725 руб. Было заключено 26316 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Российский фондовый рынок в понедельник сохранил оптимистичный настрой пятничных торгов и завершил торги ростом. В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский... В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский... читать дальше

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Американская инвесткомпания Advent International ведет переговоры о покупке канадского оператора платежной системы Nuvei Corp., капитализация которого составляет более $4,4 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Переговоры находятся... Переговоры находятся... читать дальше

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РФ в марте экспортировала 5,7 млн тонн основных видов зерна, что на 14,6% меньше, чем в марте прошлого года, говорится в мониторинге Российского зернового союза. Темпы снижения экспорта пшеницы выше. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 2023 году снизилась на 13,1%, до 30,2 млрд руб., с 34,78 млрд руб. в 2022 году, говорится в отчете компании. Выручка составила 67,5 млрд руб. (+22,6%), операционная прибыль - 36,9 млрд руб.... Выручка составила 67,5 млрд руб. (+22,6%), операционная прибыль - 36,9 млрд руб.... читать дальше

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Цены на нефть возобновили рост на торгах в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила $87,44 за баррель, что на $0,44 (0,51%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск составила $87,44 за баррель, что на $0,44 (0,51%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов... Цена контрактов... читать дальше

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" решило не раскрывать данные по чистой прибыли, выручке и другим ключевым финансовым показателям за 2023 год. Производитель титана в понедельник опубликовал годовой бухгалтерский отчет по РСБУ. В документе напротив большинства показателей... Производитель титана в понедельник опубликовал годовой бухгалтерский отчет по РСБУ. В документе напротив большинства показателей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,06 коп. и составил 92,2839 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1225 руб., максимальный - 92,44 руб. Было заключено 5139 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,1225 руб., максимальный - 92,44 руб. Было заключено 5139 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,07 коп. и составил 12,6861 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6585 руб., максимальный - 12,7095 руб. Было заключено 13757 сделок. Объем торгов составил 34965,94... Минимальный курс юаня составил 12,6585 руб., максимальный - 12,7095 руб. Было заключено 13757 сделок. Объем торгов составил 34965,94...

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Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ в 2023 г. сократилась на 1,8% по сравнению с 2022 г., до 13,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 293,2 млрд руб. (+9,8%). Выручка составила 293,2 млрд руб. (+9,8%). Заемные средства "Т Плюс" по итогам 2023 г. оценивались в 136,5 млрд руб. На... Заемные средства "Т Плюс" по итогам 2023 г. оценивались в 136,5 млрд руб. На... читать дальше

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Стоимость бензина и дизтоплива на заправках российской столицы по итогам прошлой недели символически выросла, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). На 1 апреля средневзвешенная розничная стоимость 92-го бензина в городе составила 51,13 руб./л,... На 1 апреля средневзвешенная розничная стоимость 92-го бензина в городе составила 51,13 руб./л,... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 на 138 млрд 450,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снижается в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite растут. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:50 мск в понедельник опустился на 156,96 пункта (0,39%) и составил 39650,41... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:50 мск в понедельник опустился на 156,96 пункта (0,39%) и составил 39650,41... читать дальше

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