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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6654 руб.
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29 марта 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6654 руб.

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29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,85 коп. и составил 12,6654 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,604 руб., максимальный - 12,745 руб. Была заключена 24071 сделка. Объем торгов составил 67588,91 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,634 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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