28 марта 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2023
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|март 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 марта
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2023
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|январь 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 марта
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|март 2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2024
Это автоматическое сообщение.
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28 марта 2024 года 13:38
Темпы роста потребительских цен в еврозоне стремительно замедляются, и момент для снижения процентных ставок становится все ближе, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта.
"Ограничительная денежно-кредитная... читать дальше
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28 марта 2024 года 13:30
Россельхознадзор в 2023 году выявил 2266 несуществующих производственных предприятий и организаций торговли, то есть фантомов, сообщается в презентации ведомства на заседании годовой коллегии в четверг.
В 2022 году их было 2091, в 2021-м - 3041, в 2020-м - 2802, в... читать дальше
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28 марта 2024 года 13:23
В ходе торгов в четверг европейские фондовые индексы в основном растут, германский и французский индикаторы продолжают бить рекорды.
Четверг - последний день работы европейских бирж на этой неделе, в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными... читать дальше
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28 марта 2024 года 13:18
По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно.
Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов увеличился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.
Поддержку рынку оказала, в частности, новость о том, что председатель... читать дальше
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28 марта 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,02 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3306,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3312,34 (+0,25%) пункта, минимальное - 3304,5 (+0,01%)... читать дальше
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28 марта 2024 года 13:10
Россия в последние годы существенно сократила зависимость от импорта мяса. Причём половина его поставок приходится на Белоруссию, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании коллегии ведомства в четверг.
"Зависимость от импорта в мясе всех видов... читать дальше
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28 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,55/104,84 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал на...
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28 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,81/96,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 39 коп., Cредний курс продажи...
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28 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93/95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 75 коп., средний оптовый...
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28 марта 2024 года 13:03
Россия, начавшая экспорт плодоовощной продукции в 2018 году с 0,2 млн тонн, к 2023 году увеличила его до 0,7 млн тонн, сообщается в презентации Россельхознадзора, представленной руководителем службы Сергеем Данквертом на заседании годовой коллегии ведомства в... читать дальше
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28 марта 2024 года 12:55
РФ конструктивно работает с КНР, ОАЭ и Турцией для разрешения ситуации с платежами за российскую нефть в условиях давления вторичных санкций США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с пресс-секретарем в четверг представители СМИ заявили,... читать дальше
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28 марта 2024 года 12:26
Количество безработных в Германии в марте увеличилось на 4 тыс. - до 2,719 млн, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству. Безработица в стране оставалась на уровне 5,9% четвертый месяц подряд. Это максимальный показатель с мая 2021 года.
Аналитики в среднем... читать дальше
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28 марта 2024 года 12:07
Совокупные сборы российских страховщиков жизни в 2023 году увеличились на 51,6% по сравнению с 2022 годом и составили 775,1 млрд рублей, выплаты выросли на 33,2% - до 469,1 млрд рублей, согласно данным Банка России,
Уровень выплат в 2023 году сложился в 60,5% против... читать дальше
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28 марта 2024 года 12:00
Распределение субсидий экспортерам на компенсацию части логистических затрат по обновленной схеме, предполагающей таргетированный подход, как ожидается, начнется с середины апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ
В рамках нового подхода число... читать дальше
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28 марта 2024 года 11:52
Промышленный кластер судостроения и судоремонта будет создан в Приморском крае в 2024 году, его ключевыми предприятиями станут судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" и ООО "Кораблестроение и композиты" (производитель судов из композитных материалов), сообщила пресс-служба... читать дальше
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28 марта 2024 года 11:50
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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