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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В феврале промпроизводство в РФ выросло на 8,5%
Рост промпроизводства в РФ в феврале ускорился до 8,5% после 4,6% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 5,6%. За январь-февраль промпроизводство в РФ выросло на 6,6%
 
В РФ возобновилось обсуждение регулирования занятости курьеров и таксистов
Власти РФ вернулись к обсуждению регулирования платформенной занятости, которое началось больше года назад. Рабочая группа по подготовке законопроекта, в которой участвуют эксперты, представители бизнеса и Минтруда, подготовила его новую версию,...
 
Банки увеличивают сроки автокредитов
Российские банки стали выдавать автокредиты на более длинные сроки. Как свидетельствует опрос "Коммерсанта", в 2024 году значительно выросла доля средств, предоставляемых на 7 лет и более. Доля коротких кредитов сроком до 3-х лет у ряда банков...
 
Четверть компаний можеть отказать в трудоустройстве кандидатам с долгами
Каждая четвертая компания сегодня проверяет кредитную историю кандидата на замещение вакансии, сообщили "Российской газете"в SuperJob. Это стало важным условием найма, критерием, по которому работодатели определяют, как человек выполняет свои...
 
28 марта 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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28 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение ВВП Великобритании IV квартал 2023
11:55 Данные о безработице в Германии март 2024
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 17 по 23 марта
15:30 Изменение ВВП США IV квартал 2023
15:30 Месячное изменение ВВП Канады январь 2024
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 10 по 16 марта
16:45 Индекс производственной активности Чикаго март 2024
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) март 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
28 марта 2024 года 13:38
Риски для ценовой стабильности ослабли, и вскоре наступят условия для смягчения ДКП - глава ЦБ Италии
Темпы роста потребительских цен в еврозоне стремительно замедляются, и момент для снижения процентных ставок становится все ближе, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта.

"Ограничительная денежно-кредитная...    читать дальше
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28 марта 2024 года 13:30
За 2023 год Россельхознадзор выявил более 2,2 тыс. несуществующих предприятий
Россельхознадзор в 2023 году выявил 2266 несуществующих производственных предприятий и организаций торговли, то есть фантомов, сообщается в презентации ведомства на заседании годовой коллегии в четверг.

В 2022 году их было 2091, в 2021-м - 3041, в 2020-м - 2802, в...    читать дальше
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28 марта 2024 года 13:23
Европейские фондовые индексы преимущественно растут сегодня, завершают квартал уверенным подъемом
В ходе торгов в четверг европейские фондовые индексы в основном растут, германский и французский индикаторы продолжают бить рекорды.

Четверг - последний день работы европейских бирж на этой неделе, в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными...    читать дальше
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28 марта 2024 года 13:18
Рынки акций АТР завершили торги без единой динамики
По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов увеличился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Поддержку рынку оказала, в частности, новость о том, что председатель...    читать дальше
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28 марта 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 28 марта движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,02 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3306,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3312,34 (+0,25%) пункта, минимальное - 3304,5 (+0,01%)...    читать дальше
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28 марта 2024 года 13:10
Россия незначительно зависит от импорта мяса - Россельхознадзор
Россия в последние годы существенно сократила зависимость от импорта мяса. Причём половина его поставок приходится на Белоруссию, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании коллегии ведомства в четверг.

"Зависимость от импорта в мясе всех видов...    читать дальше
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28 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 100,55/104,84 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,55/104,84 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал на...
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28 марта 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 91,81/96,19 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,81/96,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 39 коп., Cредний курс продажи...
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28 марта 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 28 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 93/95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93/95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 75 коп., средний оптовый...
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28 марта 2024 года 13:03
За прошлый год РФ. увеличила экспорт плодоовощной продукции почти в 1,8 раза - Россельхознадзор
Россия, начавшая экспорт плодоовощной продукции в 2018 году с 0,2 млн тонн, к 2023 году увеличила его до 0,7 млн тонн, сообщается в презентации Россельхознадзора, представленной руководителем службы Сергеем Данквертом на заседании годовой коллегии ведомства в...    читать дальше
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28 марта 2024 года 12:55
РФ конструктивно работает с КНР, ОАЭ и Турцией для разрешения ситуации с платежами за российскую нефть - Песков
РФ конструктивно работает с КНР, ОАЭ и Турцией для разрешения ситуации с платежами за российскую нефть в условиях давления вторичных санкций США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с пресс-секретарем в четверг представители СМИ заявили,...    читать дальше
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28 марта 2024 года 12:26
Безработица в Германии в марте сохранилась на уровне 5,9%
Количество безработных в Германии в марте увеличилось на 4 тыс. - до 2,719 млн, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству. Безработица в стране оставалась на уровне 5,9% четвертый месяц подряд. Это максимальный показатель с мая 2021 года.

Аналитики в среднем...    читать дальше
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28 марта 2024 года 12:07
В 2023 году сборы страховщиков жизни выросли на 51,6%, выплаты - на 33,2% - ЦБ РФ
Совокупные сборы российских страховщиков жизни в 2023 году увеличились на 51,6% по сравнению с 2022 годом и составили 775,1 млрд рублей, выплаты выросли на 33,2% - до 469,1 млрд рублей, согласно данным Банка России,

Уровень выплат в 2023 году сложился в 60,5% против...    читать дальше
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28 марта 2024 года 12:00
В РФ выдача транспортных субсидий экспортерам начнется с середины апреля - Минпромторг
Распределение субсидий экспортерам на компенсацию части логистических затрат по обновленной схеме, предполагающей таргетированный подход, как ожидается, начнется с середины апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ

В рамках нового подхода число...    читать дальше
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28 марта 2024 года 11:52
В Приморье в 2024 году будет создан промышленный кластер судостроения и судоремонта
Промышленный кластер судостроения и судоремонта будет создан в Приморском крае в 2024 году, его ключевыми предприятиями станут судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" и ООО "Кораблестроение и композиты" (производитель судов из композитных материалов), сообщила пресс-служба...    читать дальше
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28 марта 2024 года 11:50
ВТБ разместит 28 марта однодневные бонды серии КС-4-677 на 250 млрд руб. по цене 99,9577% от номинала
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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