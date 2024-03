Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 92,7761 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60498,405 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 336,415 млрд руб., или на...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

АО "ТВЭЛ" и китайские Limac Company LTD и Dalian Baoyuan Nuclear Equipment Co. LTD рассматривают сотрудничество в области обращения с радиоактивными отходами (РАО) и вывода из эксплуатации атомных объектов, сообщил российский медиацентр ядерной промышленности. Соответствующий... читать дальше