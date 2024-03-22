ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 91,9499 руб., курс евро - в размере 100,365 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 100,365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,89 коп.

22 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 91,9499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,62 коп.

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Четыре крупных агрегатора России сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Туристические агрегаторы, члены Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), предоставляют возможность бесплатной отмены... читать дальше

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Французская компания Danone получила разрешение российских регулирующих органов, необходимые для продажи своего бизнеса в РФ. Ущерб от сделки компания оценила в 1,2 млрд евро. "Компания Danone объявляет, что получены разрешения российских регулирующих органов, необходимые для... читать дальше

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ЕАЭС рассчитывает до конца года заключить соглашение о свободной торговле с Индонезией, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "Достигли с индонезийской стороной договоренностей о согласовании отдельных глав проекта документа. Разделяем с партнером стремление... читать дальше

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ПАО "Газпром" подало иск к австрийской OMV Exploration & Production GmbH в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщается в судебной картотеке. Иск категории "возмещение вреда внедоговорного" подан 22 марта. Других подробностей в картотеке пока не... читать дальше

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Генеральная прокуратура РФ подала заявление о вступлении в дело о взыскании ПАО "Газпром" с польского нефтяного концерна Orlen SA $935 млн. Заявление прокуратуры направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 марта, сообщается в арбитражной... Заявление прокуратуры направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 марта, сообщается в арбитражной... читать дальше

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Ведущие страховые компании сообщили о введении упрощенного порядка рассмотрения заявлений на выплаты по договорам страхования здоровья и имущества для пострадавших в "Крокус Сити Холле" и их наследников, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе страховых... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") по РСБУ в 2023 году снизилась на 24,7% и составила 20,6 млрд рублей против 27,3 млрд рублей прибыли в предыдущем году, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка сократилась на 13,8% - до 99,5 млрд... читать дальше

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Совет директоров ПАО "ПИК-Специализированный застройщик" рекомендовал не распределять чистую прибыль компании по итогам 2023 года в размере 27,5 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия. ГОСА компании пройдет в заочном формате 24 апреля, реестр для участия в нем закроется... читать дальше

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Правительство РФ расширило список данных, которые владельцы интернет-сайтов и сервисов, внесенных в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), обязаны хранить и предоставлять правоохранительным органам, включив в него геолокацию пользователя и средство платежа.... читать дальше

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Сбербанк и Российский Красный Крест открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле", говорится в сообщении банка. Желающие могут перевести средства на этот счет через приложение "Сбербанк онлайн",... Желающие могут перевести средства на этот счет через приложение "Сбербанк онлайн",... читать дальше

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Авиакомпания "Белавиа" планирует в 2024 году увеличить количество рейсов из городов Белоруссии в РФ, сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Владимир Баркун журналистам в пятницу. "Мы начинаем полеты из... "Мы начинаем полеты из... читать дальше

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Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в феврале 2024 года выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 148,8 млн тонн, сообщила организация. В январе-феврале выпуск... В январе-феврале выпуск...

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Nokian Tyres приостановит производство легковых шин на финской площадке в период с 26 марта по 9 апреля 2024 года, рассматривает возможность простоя длительностью до 90 дней, сообщает финская компания. Причиной послужила забастовка, стартовавшая в Финляндии 11 марта, с... Причиной послужила забастовка, стартовавшая в Финляндии 11 марта, с... читать дальше

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Котировки фьючерсов на какао достигли исторического максимума на фоне опасений по поводу урожая в Западной Африке. Фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе торгов в пятницу выросли в цене на 2,8%, до $8789 за тонну. С начала года котировки подскочили более чем в два... Фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе торгов в пятницу выросли в цене на 2,8%, до $8789 за тонну. С начала года котировки подскочили более чем в два...

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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе 2024 года увеличилась на 21,9% по сравнению с январем 2023 года, составив 78 тыс. 269 человек (против 64 тыс. 219 человек годом ранее), сообщил в пятницу Росстат. Число... Число... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 92,6118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,19 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 100,217 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 100,217 руб. По сравнению с...

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