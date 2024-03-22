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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 91,9499 руб., курс евро - в размере 100,365 руб.
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ГЛАВНОЕ
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22 марта 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 91,9499 руб., курс евро - в размере 100,365 руб.

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22 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 91,9499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,62 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 100,365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,89 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 100,217 руб. По сравнению с...
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