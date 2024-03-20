Запасы нефти в США упали за период с 8 марта по 15 марта на 1952 тыс. баррелей, бензина - упали на 3310 тыс. баррелей

20 марта. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 1952 тыс. баррелей - до 445,042 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3310 тыс. баррелей и составили 230,773 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 624 тыс. баррелей, достигнув 118,522 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 150 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60757,339 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 421,468 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,17 коп. и составил 12,8213 руб. Минимальный курс юаня составил 12,763 руб., максимальный - 12,861 руб. Было заключено 55153 сделки. Объем торгов составил 127280,16... Минимальный курс юаня составил 12,763 руб., максимальный - 12,861 руб. Было заключено 55153 сделки. Объем торгов составил 127280,16...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,73 коп. и составил 92,5721 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1575 руб., максимальный - 92,865 руб. Было заключено 22425 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,1575 руб., максимальный - 92,865 руб. Было заключено 22425 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,15 коп. и составил 100,556 руб. Минимальный курс евро составил 100,0025 руб., максимальный - 100,8 руб. Было заключено 12433 сделки. Объем торгов составил 46954,33... Минимальный курс евро составил 100,0025 руб., максимальный - 100,8 руб. Было заключено 12433 сделки. Объем торгов составил 46954,33...

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 1-м квартале 2024 года вырос до минус 7% с минус 13% в 4-м и 3-м кварталах 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). (опрос был проведен с 1 по 10... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 марта практически не изменились относительно предыдущей недели, незначительно повысившись на 0,04%, после того как символически снизились на 0,02% с 5 по 11 марта и с 27 февраля по 4 марта, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2024 года выросли на 0,9% после снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре, сокращения на 0,1% в ноябре и роста на 2% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).. Опрошенные... Опрошенные... читать дальше

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Инфляция в РФ с 12 по 18 марта 2024 года составила 0,06% после нулевой динамики (0,00%) с 5 по 11 марта и 0,09% с 27 февраля по 4 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в РФ к 18 марта составил 0,11%, с начала года -... С начала месяца рост цен в РФ к 18 марта составил 0,11%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги незначительным ростом на фоне позитивной внешней фондовой конъюнктуры, но упавшей нефти и осторожной позиции покупателей в преддверии итогов заседаний Федрезерва США (среда) и ЦБ РФ (пятница) по ключевым ставкам. В Азии сегодня преобладала... В Азии сегодня преобладала... читать дальше

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Страховая емкость, которую российские страховщики смогут сформировать в сегменте киберстрахования, ограничена 10 млрд рублей на первом этапе после принятия закона на эту тему, такую оценку привел президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на... читать дальше

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АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2023 году получило 113 млн руб. чистой прибыли по МСФО против 55,8 млрд руб. чистого убытка в 2022 году (оба показателя учитывают курсовые разницы), сообщила компания. Результата удалось достичь "в основном... Результата удалось достичь "в основном... читать дальше

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Клиенты банков смогут обратиться в Банк России для исключениях их реквизитов из базы данных ЦБ о подозрительных операциях. Проект такого указания опубликован на сайте регулятора. ЦБ ведет базу данных о подозрительных операциях на основе информации, полученной от банков... ЦБ ведет базу данных о подозрительных операциях на основе информации, полученной от банков... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1952 тыс. баррелей - до 445,042 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3310 тыс. баррелей и составили 230,773 млн... читать дальше

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Китай в феврале 2024 года импортировал 9,1 млн тонн российской нефти на $5,13 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Доля российского сырья в общем объеме импорта Китая за февраль (44,14 млн тонн) - 20,6%. Месяцем ранее Китай импортировал 8,62... Месяцем ранее Китай импортировал 8,62... читать дальше

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Доля фальсифицированного топлива в России снизилась с 20% в 2015 году до 4% в 2023 году, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госкомиссии по антиконтрафакту. В ходе заседания обсуждалось противодействие обороту незаконного... В ходе заседания обсуждалось противодействие обороту незаконного... читать дальше

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Недропользователи, в частности "Полюс", АК "АЛРОСА" и "Норникель", проявляют интерес к региональному этапу геологоразведки, который традиционно финансировался государством, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды. Закон, который наделяет частные компании правом заниматься... Закон, который наделяет частные компании правом заниматься... читать дальше

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