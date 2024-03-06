Запасы нефти в США выросли за период с 23 февраля по 1 марта на 1367 тыс. баррелей, бензина - упали на 4460 тыс. баррелей

6 марта. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1367 тыс. баррелей - до 448,53 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4460 тыс. баррелей и составили 239,745 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 4131 тыс. баррелей, достигнув 117,01 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2741 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1750 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 663 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61965,699 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 175,694 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,17 коп. и составил 12,5169 руб. Минимальный курс юаня составил 12,471 руб., максимальный - 12,5755 руб. Было заключено 60695 сделок. Объем торгов составил 139440,63... Минимальный курс юаня составил 12,471 руб., максимальный - 12,5755 руб. Было заключено 60695 сделок. Объем торгов составил 139440,63...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 64,39 коп. и составил 90,4245 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,09 руб., максимальный - 90,9 руб. Было заключено 25906 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,09 руб., максимальный - 90,9 руб. Было заключено 25906 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 54,90 коп. и составил 98,3282 руб. Минимальный курс евро составил 97,9375 руб., максимальный - 98,865 руб. Было заключено 11598 сделок. Объем торгов составил 36700,42... Минимальный курс евро составил 97,9375 руб., максимальный - 98,865 руб. Было заключено 11598 сделок. Объем торгов составил 36700,42...

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2023 году, по предварительным данным, составила 13,5 млн человек против 14,3 млн в 2022 году, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Уровень бедности в РФ в 2023 году составил... Уровень бедности в РФ в 2023 году составил... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 27 февраля по 4 марта оставались стабильными, понизившись относительно предыдущей недели на символические 0,02%, после того, как приподнимались на 0,01% с 20 по 26 февраля, снижались на 0,02% с 13 по 19 февраля, а с 6 по 12 февраля и с... читать дальше

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Предприятия РФ в 2023 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 33 трлн 306,3 млрд рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 12,6%), сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В... В... читать дальше

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Инфляция в РФ с 27 февраля по 4 марта 2024 года составила 0,09% после 0,13% с 20 по 26 февраля, 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). С начала месяца рост... С начала месяца рост... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения внешней конъюнктуры и растущей нефти. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%,... читать дальше

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Бизнес-сообщества стран БРИКС позитивно реагируют на идею создания зерновой биржи этого межгосударственного объединения, но решение за политиками, заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Во вторник на встрече с представителями... Во вторник на встрече с представителями... читать дальше

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Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) увеличатся на 2% в 2024 году и составят около 265,4 млн штук, прогнозирует International Data Corporation (IDC). Три месяца назад ожидалось повышение на 3,4%. За счет появления ПК с искусственным интеллектом рынок может... За счет появления ПК с искусственным интеллектом рынок может...

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Банк России подготовил проект указания, который исключает создание доверительными управляющими стандартных стратегий, когда для всех клиентов определяется единый инвестиционный профиль, а управление портфелем происходит по единым правилам. Доверительные управляющие... Доверительные управляющие... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1367 тыс. баррелей - до 448,53 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4460 тыс. баррелей и составили 239,745 млн... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) в завтра проведет очередное заседание, по итогам которого, вероятнее всего, не станет менять параметры денежно-кредитной политики. В настоящее время базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5% годовых, по депозитам - 4%, по маржинальным... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали сессию в среду уверенным подъемом в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике, после которого последует сессия вопросов и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 72,20 коп. и составил 90,3977 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,05 руб., максимальный - 90,985 руб. Было заключено 5035 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,05 руб., максимальный - 90,985 руб. Было заключено 5035 сделок. Объем торгов... читать дальше

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