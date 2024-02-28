.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1648,5 млрд руб.
.
Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8% после снижения на 1,1%
28 февраля 2024 года 10:17
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1648,5 млрд руб.
|0
28 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1648,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1167 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 февраля 2024 года 19:17
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2023 года составил 8,5% в годовом выражении после повышения на 7,2% в ноябре, на 9,9% в октябре, на 7,2% в сентябре, 9,5% в августе, на 9,2% в июле, на 10,5% в июне, на 13,3% в мае, на 10,4% в... читать дальше
.28 февраля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,78 коп. и составил 91,7519 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,0975 руб., максимальный - 92,3575 руб. Было заключено 32812 сделок. Объем торгов... читать дальше
.28 февраля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 56,23 коп. и составил 99,3847 руб. Минимальный курс евро составил 98,8375 руб., максимальный - 100,0025 руб. Было заключено 16018 сделок. Объем торгов составил 65287,37...
.28 февраля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,62 коп. и составил 12,6865 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5975 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 102763 сделки. Объем торгов составил 231884,67...
.28 февраля 2024 года 19:14
Безработица в России в январе 2024 года составила 2,9% после зафиксированных в декабре прошлого года 3%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Таким образом в январе безработица вернулась к исторически минимальному уровню в... читать дальше
.28 февраля 2024 года 19:11
Оборот розничной торговли в России в январе в годовом выражении увеличился на 9,1%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 7,8%. По сравнению с... читать дальше
.28 февраля 2024 года 19:10
Рост ВВП РФ в январе 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в декабре 2023 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в... читать дальше
.28 февраля 2024 года 19:05
Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем понизился на 0,2 процентного пункта и составил плюс 5,0% после 5,2% в январе, говорится в сообщении Росстата. В обрабатывающем секторе индекс... читать дальше
.28 февраля 2024 года 19:02
Цены производителей на бензин в РФ в январе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения в декабре 2023 года на 20,1%, сокращения в ноябре на 15,6%, в октябре - на 20%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики... читать дальше
.28 февраля 2024 года 19:01
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 20 по 26 февраля 2024 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 13 по 19 февраля цены также не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 26 февраля осталась на... читать дальше
.28 февраля 2024 года 19:00
За период с 20 по 26 февраля 2024 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 13 по 19 февраля 2024 года инфляция составила 0,11%. С начала февраля цены выросли на 0,56%, с начала года - на... читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:58
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, завершил среду уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,56% и составил 3227,05 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,6% - до 1114,87 пункта. Европейские рынки акций... читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:53
Мировое производство рафинированного цинка в 2023 году увеличилось на 3,8% и составило 13,863 млн тонн, по предварительным расчетам International Lead and Zinc Study Group (ILZSG). Это обусловлено, в первую очередь, повышением выпуска в Китае. Кроме того, оно выросло в... читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:49
Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с 1 июля 2024 г. обязательства по уплате НДС в российский бюджет для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), которые продают свои товары через электронные торговые площадки российским... читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:42
Сбербанк не поддерживает инициативу создания унифицированного QR-кода, предложил ЦБ РФ альтернативное решение на базе собственной технологии. У Сбербанка есть сервис SberPay QR, который позволяет принимать бесконтактную оплату с помощью графического кода. Для оплаты... читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:36
Замглавы Минфина: дефицит раскрытия поднимает ценность альтернативных источников данных об эмитентах
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считсет, что инвесторам при принятии решений придется все больше полагаться на данные от аудиторов, рейтинговых агентств и независимых директоров компаний в условиях сокращения объема и скорости раскрытия информации. "В ситуации,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.