Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,739 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6935 руб., максимальный - 12,8 руб. Было заключено 21868 сделок. Объем торгов составил 63169,74 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,7525 руб. за юань.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,49 коп. и составил 12,739 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59869,199 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 161,994 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,55 коп. и составил 12,7427 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7 руб., максимальный - 12,788 руб. Было заключено 71100 сделок. Объем торгов составил 168527,07 млн... Минимальный курс юаня составил 12,7 руб., максимальный - 12,788 руб. Было заключено 71100 сделок. Объем торгов составил 168527,07 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 43,78 коп. и составил 92,0697 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,8325 руб., максимальный - 92,3375 руб. Было заключено 26889 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,8325 руб., максимальный - 92,3375 руб. Было заключено 26889 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,59 коп. и составил 99,947 руб. Минимальный курс евро составил 99,6475 руб., максимальный - 100,26 руб. Было заключено 16875 сделок. Объем торгов составил 45958,84... Минимальный курс евро составил 99,6475 руб., максимальный - 100,26 руб. Было заключено 16875 сделок. Объем торгов составил 45958,84...

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Рынок акций РФ завершил торги незначительным снижением по индексу МосБиржи, индекс РТС почти не изменился. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi... читать дальше

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Нефтяные котировки повышаются вечером во вторник после слабого снижения днем. Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Йеменские хуситы продолжают атаковать суда в Красном море, что ведет к повышению стоимости и задержке грузоперевозок, пишет... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта,... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает максимальный разовый порог в 100 тыс. руб. при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента. оправка в антиотмывочной закон (N522571-8) была внесена в парламент... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают отчеты компаний и сохраняют осторожность в преддверии публикации ключевых статданных на этой неделе. В частности, рынок ждет пересмотренных данных о динамике ВВП США за четвертый... В частности, рынок ждет пересмотренных данных о динамике ВВП США за четвертый... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 58,73 коп. и составил 92,06 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,82 руб., максимальный - 92,4575 руб. Было заключено 6762 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,82 руб., максимальный - 92,4575 руб. Было заключено 6762 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,49 коп. и составил 12,739 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6935 руб., максимальный - 12,8 руб. Было заключено 21868 сделок. Объем торгов составил 63169,74 млн... Минимальный курс юаня составил 12,6935 руб., максимальный - 12,8 руб. Было заключено 21868 сделок. Объем торгов составил 63169,74 млн...

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Более 78 тыс. лифтов в жилом фонде России нуждаются в замене, заявил во вторник заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. "Сегодня лифтовое хозяйство в стране - это 545 тыс. лифтов, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4 тыс.,... "Сегодня лифтовое хозяйство в стране - это 545 тыс. лифтов, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4 тыс.,... читать дальше

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Банк России подготовил проект указания, которым определяется порядок и сроки получения средств c индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) в случае особой жизненной ситуации. По действующему законодательству, инвестор может снять деньги с ИИС без... По действующему законодательству, инвестор может снять деньги с ИИС без... читать дальше

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Министерская конференция ВТО (проходящая с 26 по 29 февраля в Абу-Даби) может подтвердить обязательство по разблокировке апелляционного органа (АО) до конца 2024 года, Россия пока не видит целесообразности присоединяться к временному соглашению арбитража, заявил замглавы... читать дальше

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7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-656 на 173 млрд 87,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Примерно половину урожая зерна в РФ в 2023 году собрали фермерские хозяйства и малые сельхозорганизации, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на 35-м съезде АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов) в Москве. "Мы... читать дальше

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