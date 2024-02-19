ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 февраля в размере 92,4102 руб.

19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 92,4102 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,90 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60702,893 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 229,491 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,24 коп. и составил 12,7657 руб. Минимальный курс юаня составил 12,652 руб., максимальный - 12,7965 руб. Было заключено 78656 сделок. Объем торгов составил 152003,79... Минимальный курс юаня составил 12,652 руб., максимальный - 12,7965 руб. Было заключено 78656 сделок. Объем торгов составил 152003,79...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,29 коп. и составил 99,4885 руб. Минимальный курс евро составил 99,0625 руб., максимальный - 99,7475 руб. Было заключено 21625 сделок. Объем торгов составил 47490,74... Минимальный курс евро составил 99,0625 руб., максимальный - 99,7475 руб. Было заключено 21625 сделок. Объем торгов составил 47490,74...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, завершил понедельник без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,06% и составил 3244,56 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,06% и составил 3244,56 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,15% - до 1105,63 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,15% - до 1105,63 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Экспобанк получил разрешение на покупку 100% российского "Эйч-эс-би-си банка", принадлежащего HSBC Europe B.V. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. В июле 2022 года HSBC сообщил,... В июле 2022 года HSBC сообщил,... читать дальше

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Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Башнефти", по МСФО в 2023 году составила 177, 4 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий превысила 1 трлн руб. Затраты и расходы составили 837,6 млрд руб. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий превысила 1 трлн руб. Затраты и расходы составили 837,6 млрд руб. После... После... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2023 году составила 1,267 трлн рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 1,25 трлн руб. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила... За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила... читать дальше

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Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам на 2-й квартал 2024 года на уровне 1-го квартала, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор отмечает наметившееся замедление потребкредитования в конце 2023 года на фоне... Регулятор отмечает наметившееся замедление потребкредитования в конце 2023 года на фоне... читать дальше

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Тепличные хозяйства РФ к 13 февраля вырастили 135 тыс. тонн продукции, что на 1,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, производство томатов выросло на 1% - до 59,4 тыс. тонн, огурцов - на 3,9% - до 73,4 тыс.... В частности, производство томатов выросло на 1% - до 59,4 тыс. тонн, огурцов - на 3,9% - до 73,4 тыс.... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку решил, что самозапрет на выдачу кредитов должен заработать в РФ с 1 марта 2025 г., а не с января 2025 г. и не с июля 2024 г., как предполагалось ранее. Запрет через МФЦ можно будет ввести только с 1 сентября 2025 г. Доработанная версия... читать дальше

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Экспобанк получил разрешение на покупку 100% российского "Эйч-эс-би-си банка", принадлежащего HSBC Europe B.V. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,74 коп. и составил 12,7587 руб. Минимальный курс юаня составил 12,65 руб., максимальный - 12,7915 руб. Было заключено 12310 сделок. Объем торгов составил 35493,36... Минимальный курс юаня составил 12,65 руб., максимальный - 12,7915 руб. Было заключено 12310 сделок. Объем торгов составил 35493,36...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) и облигаций компании на уровне А(RU), прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Изменение прогноза по кредитному... "Изменение прогноза по кредитному... читать дальше

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Экономика Израиля в 4-м квартале 2023 года сократилась на 19,4% в годовом выражении в связи с конфликтом с ХАМАС, сообщило Центральное статбюро страны. Это максимальное снижение со 2-го квартала 2020 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал спад... читать дальше

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Тестирование для неквалифицированных инвесторов перед покупкой сложных финансовых инструментов за два года действия этой процедуры проходили более 9 млн человек, но успешно сдала лишь треть из них (33,32%), говорится в сообщении Банка России. Число "неквалов" за это... Число "неквалов" за это... читать дальше

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Залежи водорода могут обеспечить мир энергией на сотни лет, согласно данным Геологической службы США (U.S. Geological Survey). Согласно исследованию, результаты которого были представлены на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки... Согласно исследованию, результаты которого были представлены на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки... читать дальше

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