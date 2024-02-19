ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 92,5492 руб., евро - 99,3523 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 99,3523 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,24 коп.

18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 92,5492 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,55 коп.

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Около 60% договоров долевого участия (ДДУ) в Москве в январе оформили с ипотекой, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра. "В январе 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 5 127 договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой... читать дальше

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Акции банка "Уралсиб" выросли в начале торгов на "Московской бирже" в понедельник на 21% (до 24,45 копейки за штуку); заметный рост ценных бумаг банка отмечается второй торговый день подряд - в пятницу котировки подскочили на 21,8% (до 20,2 копейки за штуку). По мнению... По мнению... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,4 пункта (0,074%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3240,08 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,3 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,3 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Эксперты Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз для фондового индекса S&P 500 во второй раз за два месяца. "Это связано с улучшением прогнозов для прибылей компаний", - говорится в обзоре команды Goldman, которую возглавляет Дэвид Костин. Согласно новому прогнозу... Согласно новому прогнозу... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги умеренным ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти. В пятницу американские фондовые индексы снизились на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq после публикации статданных, показавших устойчивость инфляции в США, а также спад... В пятницу американские фондовые индексы снизились на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq после публикации статданных, показавших устойчивость инфляции в США, а также спад... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,8/94,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 107 коп., Cредний курс продажи...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1044,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Потребительские цены в Белоруссии в январе 2024 года выросли на 0,8% после роста на 0,9% в декабре прошлого года, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). Годовая инфляция в январе (по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года)... Годовая инфляция в январе (по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года)... читать дальше

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Индия в 2023 году импортировала 22,141 млн тонн сжиженного природного газа, что на 8% больше, чем в 2022 году (20,468 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности государства. Несмотря на достигнутый рост, этот показатель всё еще уступает как уровню 2021 года... читать дальше

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Доллар США слабо дешевеет в паре с евро на торгах в понедельник, снижается к иене и фунту стерлингов. Активность торгов в понедельник, вероятно, будет низкой, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День президентов), отмечает Trading Economics. Активность торгов в понедельник, вероятно, будет низкой, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День президентов), отмечает Trading Economics. Цены... Цены... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 февраля составили по Российской Федерации 4408,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4117,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-652 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник, китайский рынок, открывшийся после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, растет. Фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%... Фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2024 году на уровне 3,4%, сообщается в докладе "Об экономике Казахстана, зима 2023-2024". Ранее ВБ прогнозировал экономический рост страны на уровне 4,3% в 2024 году и 4,5% в 2025 году. Отмечается, что в 2023 году... Отмечается, что в 2023 году... читать дальше

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Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс" - структуре "Мангазеи" Сергея Янчукова. Как сообщил Polymetal, российские активы оценены для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Сам... Как сообщил Polymetal, российские активы оценены для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Сам... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в понедельник после подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть. "Поддержку нефтяному рынку оказало очередное усиление... "Поддержку нефтяному рынку оказало очередное усиление... читать дальше

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