ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 92,5492 руб., евро - 99,3523 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 99,3523 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,24 коп.

18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 92,5492 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,55 коп.

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 142,1 тыс. руб., увеличившись за месяц на 1%, посчитали в "ЦИАН.Аналитике", сообщает "Коммерсант". Эксперты... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны провел встречу с генеральным управляющим директором Всемирного банка Акселем Троценбургом. Как сообщает сайт главы государства, Троценбург передал поздравления по случаю... Как сообщает сайт главы государства, Троценбург передал поздравления по случаю... читать дальше

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Ремонтные работы в текущем году проведут на 56 спортивных объектах, сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. "В этом году ремонтные работы будут проведены на 56 спортивных объектах. Почти столько же - 52 - отремонтировали в 2023", - написал мэр в телеграм-канале. Он уточнил,... читать дальше

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Пандемический фонд Всемирного банка выделил Казахстану безвозмездный грант, сообщила пресс-служба Минздрава республики. "Средства из Пандемического фонда будут направлены для решения задач системы здравоохранения страны в области эпидемиологического надзора, пограничного... читать дальше

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Утвержден проект комплексного развития территории (КРТ) нежилой застройки на севере столицы, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин. "Принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки на севере Москвы. В районе Коптево - проезд Черепановых, вл. 64 -... читать дальше

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Политика властей ФРГ наносит колоссальный ущерб германской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Совершенно очевидным является то, что сегодняшняя политика действующих властей наносит колоссальный ущерб будущему германской экономики... Фундаментальные основы... "Совершенно очевидным является то, что сегодняшняя политика действующих властей наносит колоссальный ущерб будущему германской экономики... Фундаментальные основы... читать дальше

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Европейцы сами должны решать, нужен ли им российский газ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Пусть (европейцы) сами решают, надо им - пусть берут (газ), не надо - мы обойдемся", - сказал президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1"... "Пусть (европейцы) сами решают, надо им - пусть берут (газ), не надо - мы обойдемся", - сказал президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1"... читать дальше

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С 1 сентября 2024 года Федеральная информационная система оценки качества образования начнёт функционировать в статусе государственной информационной системы. Постановление о правилах её формирования и ведения подписано, сообщается на сайте правительства. Получение... Получение... читать дальше

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В столице строят многоуровневую развязку в районах Богородское и Метрогородок, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин. "Строим многоуровневую развязку в районах Богородское и Метрогородок. Работы идут на пересечении северного направления Московского... "Строим многоуровневую развязку в районах Богородское и Метрогородок. Работы идут на пересечении северного направления Московского... читать дальше

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Жителям сел могут разрешить тратить материнский капитал на недвижимость, не ожидая истечения трех лет с момента рождения ребенка. С таким предложением выступила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она полагает, что подобная мера сможет снизить отток молодых... читать дальше

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Программа мегагрантов модернизируется по поручению Президента и учитывает обратную связь от учёных. Об этом вчера заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который в рамках тематического дня "Наука и университеты" встретился с руководителями лабораторий, открытых в рамках... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 92,5492 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,55 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 99,3523 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 99,3523 руб. По сравнению с...

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Проявленный многими странами интерес ко вступлению в БРИКС - показатель того, что этот проект - успешный, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Как и любой другой продукт, рано или поздно вам хочется проверить, будет ли он пользоваться спросом на рынке. Именно это мы и... читать дальше

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Россия сейчас находится в сложных, но при этом уникальных условиях, когда открываются новые возможности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме "Россия", где прошёл тематический день "Наука и университеты", сообщается на сайте... читать дальше

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Свыше 120 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы даст программа стимулирования создания мест приложения труда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на привлечение... "Программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на привлечение... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана ("РДЭ") в иностранной валюте на уровне "BB+". В сообщении агентства указывается, что прогноз рейтинга подтвержден как "позитивный". По оценкам Fitch, рейтинг... По оценкам Fitch, рейтинг... читать дальше

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