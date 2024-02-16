Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7333 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,65 руб., максимальный - 12,8115 руб. Было заключено 88780 сделок. Объем торгов составил 158224,6 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6515 руб. за юань.

16 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,54 коп. и составил 12,7333 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60932,385 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,179 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,54 коп. и составил 12,7333 руб. Минимальный курс юаня составил 12,65 руб., максимальный - 12,8115 руб. Было заключено 88780 сделок. Объем торгов составил 158224,6 млн... Минимальный курс юаня составил 12,65 руб., максимальный - 12,8115 руб. Было заключено 88780 сделок. Объем торгов составил 158224,6 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 64,42 коп. и составил 92,5699 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1475 руб., максимальный - 93 руб. Была заключена 32761 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,1475 руб., максимальный - 93 руб. Была заключена 32761 сделка. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 80,96 коп. и составил 99,3659 руб. Минимальный курс евро составил 99,04 руб., максимальный - 99,85 руб. Было заключено 23165 сделок. Объем торгов составил 56112,42 млн... Минимальный курс евро составил 99,04 руб., максимальный - 99,85 руб. Было заключено 23165 сделок. Объем торгов составил 56112,42 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне снижения нефти и умеренно жестких сигналов от Банка России о дальнейшей монетарной политике. В Азии в пятницу индексы акций выросли (японский Nikkei 225 поднялся на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,7%,... В Азии в пятницу индексы акций выросли (японский Nikkei 225 поднялся на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,7%,... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые выводят ряд компаний из-под действия повышенного НДПИ на газ. Коэффициент, повышающий НДПИ, был введен с 1 января 2024 г. для изъятия в бюджет средств, полученных в свою очередь от дополнительной... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в пятницу после публикации статданных, показавших устойчивость инфляции в США, а также спад активности на рынке жилья. Число новостроек в США в январе сократилось на 14,8% относительно предыдущего месяца, до 1,331 млн в пересчете... Число новостроек в США в январе сократилось на 14,8% относительно предыдущего месяца, до 1,331 млн в пересчете... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале вырос до максимальных с июля 2021 года 79,6 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит... читать дальше

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Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в сообщении министерства труда страны. В годовом выражении показатель увеличился на 0,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения... Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения... читать дальше

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Российские металлурги полностью адаптировались к новым условиям и нарастили в 2023 году производство стали, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании по поддержке промышленности в Челябинске. "Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев... "Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев... читать дальше

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Фонд развития промышленности (ФРП) может быть дополнительно докапитализирован в этом году, проработать соответствующий вопрос поручил президент РФ Владимир Путин. "Прошу подумать о докапитализации Фонда развития промышленности. Понимаю, что всегда такие вопросы не простые,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 82,32 коп. и составил 92,6575 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,2125 руб., максимальный - 93,31 руб. Было заключено 26315 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,2125 руб., максимальный - 93,31 руб. Было заключено 26315 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что высокая ключевая ставка Центробанка является временной мерой. "В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка... надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых... "В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка... надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых... читать дальше

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ЦБ РФ по-прежнему не видит весомых оснований для продления требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, отмечает его менее значимое влияние на стабилизацию обменного курса по сравнению с другими мерами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 19.02 по 25.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В понедельник, 19 февраля, в США праздник - День рождения Джорджа Вашингтона. В пятницу, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора. В пятницу, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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