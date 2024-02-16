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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 92,5492 руб.
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Инфляция в России в январе составила 0,86%
Рост потребительских цен в январе ускорился до 0,86% после повышения на 0,73% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,44% после 7,42% в декабре. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,7%
 
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Национальная система платежных карт (НСПК) намерена обновить индикаторы, выявляющие подозрительные операции в СБП, и внедрить новую версию в этом году, пишут "Ведомости". Уже ведется работа с банками, заявил руководитель кибербезопасности НСПК Артем...
 
16 февраля 2024 года 16:30

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 92,5492 руб.

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16 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 92,5492 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,55 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,54 коп. и составил 12,7333 руб.

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16 февраля 2024 года 19:15
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16 февраля 2024 года 19:15
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16 февраля 2024 года 19:02
Рынок акций РФ снизился на 0,6-0,7%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне снижения нефти и умеренно жестких сигналов от Банка России о дальнейшей монетарной политике.

В Азии в пятницу индексы акций выросли (японский Nikkei 225 поднялся на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,7%,...    читать дальше
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16 февраля 2024 года 18:52
В Госдуме предлагают вывести ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ
Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые выводят ряд компаний из-под действия повышенного НДПИ на газ. Коэффициент, повышающий НДПИ, был введен с 1 января 2024 г. для изъятия в бюджет средств, полученных в свою очередь от дополнительной...    читать дальше
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Число новостроек в США в январе сократилось на 14,8% относительно предыдущего месяца, до 1,331 млн в пересчете...    читать дальше
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Индекс потребительского доверия в США в феврале вырос до максимальных с июля 2021 года 79,6 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит...    читать дальше
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Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения...    читать дальше
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16 февраля 2024 года 18:16
Производство стали в РФ в 2023 году увеличилось на 5,3%
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"Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев...    читать дальше
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16 февраля 2024 года 18:07
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16 февраля 2024 года 18:00
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16 февраля 2024 года 17:51
Высокая ключевая ставка ЦБ - временная мера, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что высокая ключевая ставка Центробанка является временной мерой.

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16 февраля 2024 года 17:16
ЦБ РФ не видит оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами
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16 февраля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 19.02 по 25.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Публикация

Период

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16 февраля 2024 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 19 по 26 февраля
В понедельник, 19 февраля, в США праздник - День рождения Джорджа Вашингтона.

В пятницу, 23 февраля, в России праздник - День защитника Отечества, в Японии праздник - День рождения Императора.

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