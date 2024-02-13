Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 февраля

13 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5909,23 (-15,89) руб./грамм; на серебро - 67,19 (+0,85) руб./грамм; на платину - 2598,04 (+24,19) руб./грамм; на палладий - 2630,3 (+68,17) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,38 коп. и составил 91,4312 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,1525 руб., максимальный - 91,6575 руб. Было заключено 18925 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,1525 руб., максимальный - 91,6575 руб. Было заключено 18925 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,50 коп. и составил 12,5876 руб. Минимальный курс юаня составил 12,543 руб., максимальный - 12,615 руб. Было заключено 49165 сделок. Объем торгов составил 76611,1 млн... Минимальный курс юаня составил 12,543 руб., максимальный - 12,615 руб. Было заключено 49165 сделок. Объем торгов составил 76611,1 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30,96 коп. и составил 97,8148 руб. Минимальный курс евро составил 97,575 руб., максимальный - 98,0825 руб. Была заключена 18951 сделка. Объем торгов составил 43669,34... Минимальный курс евро составил 97,575 руб., максимальный - 98,0825 руб. Была заключена 18951 сделка. Объем торгов составил 43669,34...

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Потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 февраля практически не изменились по сравнению с предыдущей неделей: рост составил 0,01% после аналогичного увеличения с 30 января по 5 февраля, повышения на 0,03% с 23 по 29 января, на 0,04% с 23 по 29 января, на 0,02% с 10 по... читать дальше

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Рынок акций РФ торги незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступила просевшая вечером нефть. В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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Инфляция в РФ с 6 по 12 февраля 2024 года составила 0,21% после роста с 30 января по 6 февраля на 0,16%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 6 по 12 февраля 2024 г. цены изменились: на огурцы +3,2%, капусту белокочанную +1,8%, свеклу... За период с 6 по 12 февраля 2024 г. цены изменились: на огурцы +3,2%, капусту белокочанную +1,8%, свеклу... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 12018 тыс. баррелей - до 439,45 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3658 тыс. баррелей и составили 247,33 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали сессию в среду уверенным подъемом после того, как днем ранее рынок акций существенно снизился на данных об инфляции. "Не должно быть недостатка в покупателях на падении", - полагает руководитель исследовательского отдела Fundstrat... "Не должно быть недостатка в покупателях на падении", - полагает руководитель исследовательского отдела Fundstrat... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,99 коп. и составил 91,4218 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,1575 руб., максимальный - 91,615 руб. Было заключено 7502 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,1575 руб., максимальный - 91,615 руб. Было заключено 7502 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, ожидания в феврале почти вернулись на уровень сентября 2023 года (11,7%). Оценка наблюдаемой населением... Оценка наблюдаемой населением... читать дальше

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Правительство РФ поддержало законопроект, который предлагает при расчете налога на прибыль не учитывать гранты, полученные от организаций, которые финансируются в рамках государственных программ со стороны всех органов исполнительной власти, в то время как сейчас такая льгота... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 84,6522% от номинала, что соответствует доходности 12,44% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) может достичь 70 млн тонн. Его урожай в 2024 году, как и в два предыдущих года, может быть достаточно высоким, прогнозируют эксперты, опрошенные "Интерфаксом". "Последние 9 лет урожай зерна в... "Последние 9 лет урожай зерна в... читать дальше

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ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий. Из него следует, что ценовые ожидания предприятий РФ в феврале немного снизились, вернувшись на средний уровень 2023 года. Данные об инфляционных... Данные об инфляционных... читать дальше

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Объем добычи нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе 2024 года составил 2 млн 467,9 тыс. тонн, что на 8,3% меньше, чем в январе 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике. В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом... В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5867,72 (-41,51) руб./грамм; на серебро - 67,23 (+0,04) руб./грамм; на платину - 2592,72 (-5,32) руб./грамм; на палладий - 2575,08 (-55,22) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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