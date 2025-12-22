Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5156,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3523,06 млрд руб.

22 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 декабря составили по Российской Федерации 5156,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4924,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5207,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4990,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 декабря составили 3523,06 млрд руб. против 3580,24401 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

