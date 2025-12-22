Средний чек в кейтеринге вырос до 10-15 тыс. руб. на человека

22 декабря. FINMARKET.RU -кейтеринга - услуг по организации выездного питания и банкетного обслуживания - переживает противоречивый период: одни компании фиксируют рост спроса более чем на 30%, другие говорят о падении заказов на фоне кризиса. Средний чек на человека теперь стартует от 10-15 тысяч рублей против пяти тысяч рублей несколько лет назад, а клиенты становятся более избирательными в выборе форматов - от премиальных выездных ресторанов до бюджетной доставки в боксах, пишет "Российская газета"

Отрасль показывает рост, восстановившись после пандемии благодаря отложенному спросу и возобновлению корпоративных мероприятий, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Маргарита Кобец. Однако, по ее словам, этот процесс идет не очень быстро. Владелец компании Smile Event Catering Елена Смирнова подтверждает динамику: если сравнивать с прошлым годом, когда клиенты смогли оценить рынок без ограничительных параметров, спрос действительно есть. Более того, она отмечает появление компаний, которые на протяжении пяти лет ничего не отмечали, а сейчас накопили бюджет и готовы инвестировать в корпоративные события. "Сильной просадки по кейтерингу нет. Я бы сказала, что клиент просто стал более выборочным или избирательным", - резюмирует эксперт.

Противоположную картину видит шеф-повар SpasiBa_catering Дмитрий Бахотский. По его наблюдениям, спрос упал достаточно сильно, средний чек также снизился на фоне кризиса и закрытия компаний. Эксперт фиксирует тренд на уменьшение расходов на обслуживание и появление в кейтеринге более простых дешевых форматов.

Тем не менее в общем цены на услугу кейтеринга выросли. На фоне удорожания премиальных услуг на рынке появляются упрощенные варианты.

Фактически рынок разделяется на два полюса: с одной стороны, растет спрос на премиальные решения с полным циклом обслуживания у компаний, которые накопили бюджет за годы пандемии и готовы инвестировать в корпоративную культуру. С другой - развиваются бюджетные форматы для бизнеса и простых россиян, которые оптимизируют расходы, но не хотят полностью отказываться от праздников.