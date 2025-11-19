.
19 ноября 2025 года 09:22

Продажи энергетиков выросли на 10%

Вячеслав Прокофьев/ТАСС
19 ноября. FINMARKET.RU - Энергетики в сентябре—октябре увеличили продажи в натуральном выражении на 10%, оставшись одной из наиболее быстрорастущих категорий в сегменте безалкогольных напитков. Позитивный тренд сохраняется, несмотря на введенный с марта 2025 года запрет на реализацию энергетиков несовершеннолетним и сокращением каналов их сбыта. В перспективе росту спроса может способствовать внедрение механизма онлайн-реализации. Но против него выступают общественники, опасающиеся повышения доступности продукции для детей, пишет "Коммерсант".

Продажи энергетиков в России в сентябре—октябре 2025 года увеличились на 10% в натуральном выражении и на 22% в денежном, подсчитали в «Эвотор» (разработчик кассового ПО). В январе—июле увеличение продаж оценивалось в 7% и 20% соответственно. Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) в январе—октябре этого года зафиксировали увеличение покупок энергетиков на 3% год к году, а среднего чека — на 13%, до 213 руб.

По данным аналитической компании «Нильсен», на которые ссылается "Ъ", с октября 2024 года по сентябрь 2025 года энергетические и спортивные напитки стали одним из наиболее быстрорастущих сегментов в своей категории. Их продажи в натуральном выражении выросли на 5% к предыдущим 12 месяцам, в денежном — на 21,4%. Категория напитков в целом потеряла 0,7% в натуральном объеме, в деньгах — прибавила 14,3%.

