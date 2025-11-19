В России заработают стимулы для долгосрочных сбережений

19 ноября. FINMARKET.RU - В России принят закон, касающийся программы долгосрочных сбережений (ПДС). Он расширяет универсальные льготы для участникови добавляет адресные. О том, какие именно изменения вступают в силу, какие преимущества получат россияне при формировании долгосрочных накоплений и как правильно ими воспользоваться, пишут «Известия».

Владимир Путин 17 ноября подписал закон, расширяющий налоговые льготы для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС).

ПДС действует в России с 2024 года. Россияне, участвующие в программе, могут заключить с НПФ или управляющей компанией договор долгосрочных сбережений и в течение 10 лет получать государственное софинансирование своих взносов в размере до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, участники программы имеют право на вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тыс. рублей в год.

Поправки, в частности, касаются родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Для них налоговый вычет по НДФЛ по продуктам долгосрочных сбережений (ИИС-3, ПДС, НПО и другим) увеличивается с 400 тыс. до 500 тыс. рублей каждому.

По сути, государство компенсирует до 130–150 тыс. рублей НДФЛ ежегодно, пока ребенку не исполнится 18 лет или 24 года при очном обучении, уточняет экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка уточняет, что открывать счет в пользу своих детей и формировать на нем долгосрочный капитал в рамках ПДС, используя государственный механизм софинансирования, родители могли и раньше.

Число россиян, которым начисляют такие выплаты, достигло 10 млн. Какие есть нюансы при подаче заявления?

"Однако теперь появилась возможность получать повышенный вычет. То есть совокупно два родителя со ставкой НДФЛ в 13% смогут возвращать 130 тыс. рублей в год, инвестируя в долгосрочные продукты (ИИС, ПДС и НПО). При этом как минимум по 100 тыс. они должны направить именно на детский счет в программе, иначе льгота не сработает" — пояснил финансист.

Дополнительные налоговые льготы касаются только взносов в пользу детей. Если речь не идет о детских сбережениях, условия программы для участников в плане возврата средств остаются прежними.

Вместе с тем ставки НДФЛ по ПДС выравниваются с другими долгосрочными продуктами. Выплаты в рамках ПДС будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% или 15% в зависимости от суммы налоговых баз. Более высокие прогрессивные ставки подоходного налога (18–20–22%) применяться не будут.

"Базово участники программы могут вернуть свой НДФЛ с 400 тыс. рублей. То есть если взять пример семьи без детей, где двое взрослых инвестируют через долгосрочные инструменты по 400 тыс. в год со ставкой НДФЛ в 13%, вдвоем они смогут рассчитывать на возврат 104 тыс. рублей. Даже если инвестируют 1 млн рублей, максимальная планка возврата не изменится, — уточняет Руслан Спинка.

При этом государственное софинансирование ПДС не рассматривается как доход, подлежащий немедленному налогообложению. Оно включается в общие накопления и облагается только на выходе, и то в льготном режиме, который делает налоговую нагрузку минимальной, добавляет партнер Capital Lab Евгений Шатов.

В части «взрослых» долгосрочных накоплений участники рынка выделяют ключевое нововведение, существенно расширяющее возможности участников программы: устранение возрастных ограничений.

Ранее права на налоговый вычет в случае уплаты сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений (ДДС) не имели граждане, которым до достижения возраста 55/60 лет (женщины и мужчины соответственно) оставалось менее пяти лет.

"Теперь право на налоговый вычет возникает, если участник не обращается за выплатами (после наступления оснований для их назначения) в течение минимального срока действия договора (пять лет для договоров, заключенных в 2024–2026 годы). Фактически закон сместил акцент с «возраста наступления права» на «период накопления» в программе", — объясняет директор по продукту НПФ «Газфонд ПН» Владислав Кондрашов.

То есть, поясняет он, граждане в возрасте 50+ (для женщин) и 55+ (для мужчин) теперь могут полноценно участвовать в ПДС и получать налоговый вычет, просто не обращаясь за назначением выплат до истечения пятилетнего срока с года заключения ДДС.

Закон также стимулирует работодателей участвовать в формировании долгосрочных накоплений своих работников. Расходы на софинансирование этих накоплений в пределах 12% от размера оплаты труда каждого работника можно будет вычесть из базы по налогу на прибыль, и они не будут облагаться страховыми взносами.

Как полагают аналитики, новыедолжны существенно повысить востребованность ПДС в России, так как создают понятную и предсказуемую систему поощрения долгосрочных накоплений у населения. Для экономики это станет важным шагом к развитию полноценного рынка длинных денег.