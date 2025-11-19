Ущерб от экономических преступлений достиг максимума с 2022 г.

19 ноября. FINMARKET.RU - С начала этого годаот экономических преступлений в России составил 266,2 млрд рублей - это на 20% больше показателя прошлого года, следует из наиболее свежих данных МВД. При этом убытки по этой статье оказались максимальныи за последние 4 года - только в 2022 г. они были выше, достигнув 283 млрд рублей, пишут "Известия"

Увеличение связано с распространением дистанционных способов совершения экономических правонарушений, а также с более эффективной работой правоохранительных органов. Ощутимый урон наносят отмывание средств, изготовление поддельных денег и ценных бумаг, принуждение к сделкам, а также махинации против государственных органов, включая взяточничество.

Как отметила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова, показатели ущерба от экономических преступлений растут в том числе из-за более эффективной деятельности правоохранителей и налоговых органов, которые активно выявляют практики злоумышленников.

В ближайшие годы динамика экономических преступлений будет зависеть от баланса между развитием защитных механизмов и усложнением преступных схем, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При устойчивом развитии антифрода, обмена данными между банками и государством, а также внедрении цифровых финансовых инструментов ущерб можно стабилизировать. В то же время разрастание серой зоны в экономике возможно, поскольку методы работы злоумышленников также будут развиваться.

В любом случае экономическиеостанутся значимой проблемой, полагает эксперт. Масштаб ущерба будет зависеть от того, насколько быстро системы защиты и подходы правоохранительных органов смогут адаптироваться к новым вызовам.