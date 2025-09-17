Каждый пятый россиянин не справляется с долговой нагрузкой

17 сентября. FINMARKET.RU - Каждый пятый россиянин столкнулся с непосильной кредитной нагрузкой – 22% граждан не могут платить по кредиту, следует из проведенного Международной конфедерацией обществ потребителей (КонфОП) опроса, пишут "Ведомости" . В то же время 18,5% заемщиков тратят на платежи более половины своего бюджета. И почти 21% опрошенных считают свою долговую нагрузку слишком высокой. В опросе, который проводился на платформе «Яндекс взгляд», участвовало 1200 респондентов старше 18 лет.

По правилам «здорового кредитования» уровень платежей по кредитам не должен превышать 30% от доходов заемщика, говорит председатель КонфОП Дмитрий Янин. Но результаты опроса показывают, что у значительной части заемщиков текущие обязательства превышают их финансовые возможности, отмечает он.

В ходе исследования также выяснилось, что существует большой разрыв между масштабом закредитованности и готовностью людей использовать предусмотренный законодательством инструмент ее решения – процедуру банкротства, говорит Янин. Согласно опросу, только 13% граждан готовы воспользоваться банкротством, в то время как большинство россиян – 55% – не обладают никакой информацией об этом механизме, а еще 14% имеют лишь самое общее представление.

Кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой сокращается благодаря мерам макропруденциальной политики Банка России, сказал "Ведомостям" его представитель. Во 2-м квартале 2025 г. только 6% ипотеки было выдано заемщикам, которые направляли на платежи по кредитам более 80% доходов, отмечает собеседник. На пике в 3-м квартале 2023 г. на таких заемщиков пришлась почти половина выдач ипотеки. За этот же период вдвое (до 37%) упала доля выдач ипотеки гражданам с долговой нагрузкой выше 50%, добавляет представитель ЦБ. Аналогичная динамика наблюдается и в потребительском кредитовании.