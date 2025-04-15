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15 апреля 2025 года 08:43
Готовятся предложения по условиям возвращения инокомпаний
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Михаил Терещенко/ТАСС
15 апреля. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) создал рабочую группу, которая готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов на территории России, сообщили "Ведомостям" два источника, знакомых с работой группы. В ней помимо российских компаний состоят объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), отметили собеседники. Отдельные предложения также есть у "Деловой России", Торгово-промышленной палаты (ТПП) и "Опоры России" (представляет интересы малого и среднего бизнеса), рассказали "Ведомостям" собеседники в этих организациях. Разработать правила возвращения западных компаний в Россию поручил президент Владимир Путин в ходе съезда РСПП в марте. Он подчеркнул, что российские производители должны получить преимущество. Проект условий для возвращения иностранных компаний в Россию уже подготовлен, говорил 9 апреля замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, документ согласуют с другими ведомствами. Ключевой вопрос для обсуждения - не столько в самих критериях возвращения иностранного бизнеса, сколько в правовых способах их реализации, отмечает источник, близкий к рабочей группе РСПП. По его словам, было бы правильно сначала создать механизм, который бы предусматривал "ограничения на вход" для зарубежных инвесторов. Это требует серьезного изменения законодательства - например, один из подходов предусматривает расширение сферы регулирования закона об инвестициях в стратегические организации, добавляет он. В "Деловой России" есть отдельная рабочая группа, которая готовит пул предложений в защиту интересов российских компаний, потому что был такой запрос от властей, отметила вице-президент организации Нонна Каграмонян. Возвращение иностранного бизнеса может быть плюсом для развития конкуренции, но необходимо защитить российские компании, которые инвестировали деньги и уже заняли ниши ушедших брендов, согласен президент "Опоры России" Александр Калинин. ТПП также готовила предложения по критериям возвращения иностранного бизнеса, отмечает вице-президент организации Елена Дыбова.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, бизнес, компании, возвращение
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