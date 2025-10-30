Минимальная доля рыночной ипотеки в этом году составила 18%

30 октября. FINMARKET.RU - Доля рыночной ипотеки в России оказалась на довольно низком уровне. Минимальный показатель в 2025 году составляет всего 18%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время выступления на мероприятии "100 проектов России. Строительство", пишут "Известия" . Он отметил, что ситуация с ипотекой является ключевым фактором развития рынка недвижимости.

"У нас в этом году доля рыночной ипотеки в начале года составила 18%, чего не было никогда с момента запуска ипотеки в нашей стране. Это очень мало", - подчеркнул вице-премьер, добавив, что при такой ситуации развиватьжилья непросто.

В свою очередь, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее указывала на активизацию рынка жилья в России. Глава регулятора утверждала, чтов РФ начала расти сбалансированными темпами.

Общая цифра доли рыночной ипотеки в 18% кажется удивительной. Такое мнение в беседе с "Известиями" высказал независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев. Он предполагает, что в данную категорию также вошли комбинированные ипотечные программы, когда на семейную ипотеку добирается недостающая сумма, из-за чего ставка получается в размере 12-15%.

Сама по себе рыночная ипотека на сегодняшний день недоступна для потенциальных покупателей, подчеркивает собеседник "Известий". "Процентная ставка в 19% неподъемная, а ежемесячные платежи в разы выше тех же арендных платежей", - разъясняет он.

Ключевая ставка, которая держится на очень высоком уровне, не дает гражданам возможности прогнозировать платежи по займам, отмечает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Именно с этим связано падение доли рыночной ипотеки до 18%.

Стоимость квадратного метра жилья сегодня неадекватна по отношению к доходам граждан, убеждена Радченко. За последние 5 лет с момента введения льготной ипотеки цены на недвижимость выросли в большинстве городов в 2 раза.

По мнению эксперта, к улучшению ситуации с рыночной ипотекой может привести снижение ключевой ставки. "Если ставка будет на уровне 2020 года, когда она была 4,5%, ипотека оживится. Но важно учитывать спрос, на который влияют стоимость квадратного метра и доходы граждан, - предупреждает Радченко.