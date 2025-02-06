Отпуск, учебу и карьеру россияне и белорусы смогут планировать через единый Геопортал

6 февраля. FINMARKET.RU - Уже в этом году россияне и белорусы смогут искать работу, планировать маршрут поездки в отпуск или оценивать стоимость аренды жилья через единый. Работа по подготовке этого сервиса к запуску продолжается, пишет "Российская газета"

Открытыми данными будут наполнять Геопортал инфраструктуры пространственных данных государств - участников СНГ (Геопортал ИПД СНГ). В рамках первой очереди запустят четыре пользовательских трансграничных сценария: "Я - турист", "Я - студент", "Я - работник" и "Я - инвестор".

Как пояснили в Росреестре, сервис "Я - турист" позволит выбрать маршрут с учетом важных для пользователя объектов, локаций, сохранить "проработанные" маршруты в истории и получить краткую информацию о выбранном объекте. Сервис "Я - студент" обеспечивает получение необходимой информации о государственных вузах, а также о средней стоимости аренды жилья в определенном месте на тепловой карте.

Сервис "Я - работник" направлен на получение информации с привязкой к региону о потребности в специалистах, о средней стоимости аренды жилья по тепловой карте, общежитиях и иных объектах размещения по месту работы. Наконец, сервис "Я - инвестор" даст возможность решить жизненную ситуацию для бизнесмена, который планирует приобрести недвижимость или земельный участок для развития своего дела в странах СНГ. Сервис позволит найти выставленные на продажу инвестиционные площадки, получить информацию о них, а также об объектах смежных отраслей для дальнейшего анализа и принятия решения.

Сейчас страны-участники проекта собирают наборы данных открытого пользования, которые затем представят оператору геопортала - Роскадастру, рассказали "СОЮЗу" в Росреестре. В России, в частности, информацию собирают из целого ряда источников. Например, данные для электронных сервисов "Я-турист" и "Я -инвестор" планируется предоставлять из Национального туристического портала и ГИС "Экономика", находящихся в ведении Минэкономразвития. Информацию об арендном жилье планируется брать от ЦИАН в рамках соглашения об информационном взаимодействии. Сведения о вакансиях будет поступать в систему из открытых источников и информационных ресурсов, публикующих такие данные, а также из информационных систем профильных ведомств государств-участников в сфере труда. Вводить требование об обязательной публикации вакансий на геопортале не планируется, отметили в Росреестре.

В дальнейшем геопортал будет пополняться данными и о других странах СНГ.