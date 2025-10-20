Снижение ключевой ставки повлияет на ВВП только в 2027 г.

20 октября. FINMARKET.RU - Начатое летом снижение ключевой ставки отразится на динамикелишь в 2027 году, прогнозирует Счетная палата в заключении на проект бюджета на 2026-2028 годы, пишут "Известия"

Согласно прогнозу ЦБ, в 2026 году среднегодовое значение ключевой ставки составит 12-13%, а в 2027 г.опустится до 7,5-8,5%.

Вместе с тем импульс от изменения ключевого показателя в полной мере проявляется лишь через три-шесть кварталов (9-18 месяцев). Поэтому заметное воздействие ставки на ВВП, скорее всего, проявится лишь в 2027 году, указывают аудиторы.

"Такой прогноз вполне обоснован: трансмиссионный механизм, то естьключевой ставки на экономику, срабатывает с временным лагом примерно 1-1,5 года. Если цикл снижения начался летом 2025-го, то основной эффект проявится во второй половине 2026 - начале 2027-го", - согласился профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Как отметил эксперт, длительность лага связана с многоступенчатым характером влияния ставки. По его словам, ключевая воздействует на рыночные проценты, доходность и курс нацвалюты. Эти факторы формируют ожидания и поведение участников рынка - компаний и домохозяйств, что в совокупности определяет их спрос и влияет на цены. На каждом этапе происходит переоценка рисков, корректировка планов с учетом инерционности стоимости товаров и зарплат, а также адаптация производственных мощностей и кадрового потенциала. Именно поэтому эффект проявляется с временной задержкой, пояснил профессор.

"Действительно, на темпы ВВП изменения в денежно-кредитной политике влияют не сразу, но, как правило, первые сигналы появляются уже через полгода-год за счет изменения доступности кредитования", - добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По прогнозу Минэка, в 2025 г. ВВП поднимется лишь на 1% после двух лет активного роста. В 2026-м экономика ускорится незначительно - до 1,3%. Как отмечает Счетная палата, столь слабой динамики не наблюдалось с 2016 г., за исключением 2020 и 2022 годов, когда был спад из-за пандемии и санкционного удара. Далее, в 2027 и 2028 годах, повышение составит 2,8 и 2,5% соответственно.

Аудиторы отмечают, что обновленный прогноз Минэка оказался более пессимистичным, чем предыдущие, зато он ближе к реальности. Однако для достижения национальной цели - выхода России к 2030 году на 4-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности и темпам роста выше мировых - нужно опережать глобальную динамику. В этом годуотстает от мировых показателей: в 2025-м наша экономика ожидаемо вырастет на 1%, тогда как мировая - на 3,1%, следует из заключения СП.

В то же время, по прогнозу ЦБ и Минэка, инфляция к концу 2026 г. снизится до целевого уровня в 4% и в дальнейшем останется вблизи этой отметки. При этом уже в декабре 2025 г.запланирована дополнительная индексация тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, которая не учтена в оценке. По мнению аудиторов, с учетом этого удержание цен на таргете вновь потребует повышения ключевой, а это в свою очередь опять усилит давление на экономическую активность и может привести к снижению ВВП.