Квартиры в новостройках могут подорожать в 1,5 раза к 2030 г.

20 октября. FINMARKET.RU - Темпы роста цен на первичноев России после замедления этого года до 3,5% резко ускорятся на фоне повышения номинальных зарплат и реализации накопленного отложенного спроса, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), на которое ссылаются "Ведомости".

По приводимым оценкам, среднегодовая стоимость квадратного метра в новостройках увеличится на 51,8% с 184,1 тыс. рублей в 2025 году до 279,6 тыс. в 2030 году. Однако доступность квартир для граждан при этом не сократится. Квартиры до 2030 года будут дорожать примерно на 7,8% в год.

Но, по мнению аналитиков агентства, динамика не будут равномерной: в 2025-2026 годы рост будет сдерживаться высокой ключевой ставкой, ограничивающей доступность ипотеки, а также достаточным объемом предложения на рынке. Начиная с 2027-2028 годов АКРА ожидает более сильного увеличения цен. Этому будут способствовать снижение ключевой ставки и формирование дефицита новостроек в связи с сокращением запуска новых проектов в 2024-2025 годы.

Тем не менее ряд экспертов считают, что темпы роста цен в среднесрочной перспективе будут другими. Консолидация на рынке девелопмента не обязательно приведет к увеличению стоимости метра, полагает директор BnMap.pro Сергей Лобжанидзе. По его словам, крупные компании сегодня вынуждены поддерживать обороты, жертвуя доходностью. При этом ощутимое смягчение денежной политики, по его мнению, произойдет не раньше 2027 года.

Снижение темпов запуска новых проектов и рост доступности ипотеки лишь поддержат текущий уровень роста цен в массовых сегментах недвижимости, добавляет бизнес-партнер BM Group Дмитрий Павлов.

Кроме того, темпы продаж новостроек сейчас отстают от темпов их вывода, поэтому рынку грозит не дефицит предложения, а перепроизводство, подчеркивает руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. В таких условиях маржинальность девелоперского бизнеса будет сокращаться, уверен эксперт. А значит, скорее всего, будут дорожать на уровне общей инфляции или ниже.