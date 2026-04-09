Снижение ставки ЦБ РФ в апреле пока остается возможным действием - "Т-Инвестиции"

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в апреле 2026 года остается возможным действием, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

"Динамика инфляции вновь разочаровывающая. Частично повышенный уровень определяется сезонными и внешними факторами, которые должны "сдуваться" в апреле, но есть и риски более устойчивого роста, в том числе по ценам на услуги, - пишет эксперт в комментарии. - Следим за данными следующих недель. Движение к снижению ключевой ставки ЦБ РФ на апрельском заседании не отменяется с учетом слабой экономики, но расширять шаг пока будет сложно".

