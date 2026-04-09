Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2700-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов в четверг, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Цены на нефть пытаются вяло отскакивать, что может частично поддержать рынок, но основные идеи будут скорее во внутренних секторах. В фокусе финансовые результаты Сбербанка за март 2026 года по РСБУ, а также новости по дивидендам МКПАО "Озон" за 2025 год, которые включены в повестку заседания совета директоров эмитента", - указывает аналитик в комментарии.

