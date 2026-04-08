ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Группы Позитив на уровне 1550 руб

ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Группы Позитив" на уровне 1550 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой.

Аналитик положительно оценивает представленные "Группой Позитив" результаты за 2025 год по МСФО, особенно в части возврата NIC и EBITDAC в область положительных значений. Это позволяет компании вернуться к выплате дивидендов, считает Крылова.

"Так, в мае эмитент планирует выплатить 28,08 руб./акцию - это дивиденд за 2025 год, но источником прибыли выступит первый квартал 2026 года, - указывает аналитик банка. - Компания дала ориентиры по отгрузкам на этот год: 40-45 млрд руб., также в планах на среднесрочном горизонте вернуть рентабельность NIC в район целевых 30%. Считаем, что "Группа Позитив" восстанавливается неплохими темпами, берет под контроль расходы и растет, опережая рынок".

