"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с целевой ценой 4 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"МГКЛ" представил финансовые результаты по МСФО за 2025 год:

- Выручка выросла в 3,7 раза год к году и составила 32 млрд рублей.

- Чистая прибыль выросла на 84%, до 724 млн рублей.

- EBITDA выросла на 94% и составила 2,3 млрд рублей.

"Результаты можно оценить как позитивные, - пишут эксперты. - Компания показала сильный рост ключевых показателей: выручка увеличилась в несколько раз, а EBITDA и чистая прибыль продемонстрировали уверенную двузначную динамику. Это отражает активное развитие бизнеса и расширение основных направлений деятельности".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.