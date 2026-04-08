Позитивная динамика акций Группы Позитив вероятна на рубеже 3К26-4К26 - Альфа-банк

Позитивная динамика акций "Группы Позитив" вероятна на рубеже 3К26-4К26, полагают аналитики Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева.

Компания опубликовала аудированные результаты за 4К25 и 2025 год. Выручка по итогам года выросла на 26% г/г, до 30,9 млрд руб., что близко к консенсусу. EBITDA в 2025 году выросла почти в 2 раза г/г, до 12,3 млрд руб., а показатели EBITDAC и NIC ожидаемо вернулись в область положительных значений (7,1 млрд руб. и 2,7 млрд руб.).

"На коротком горизонте мы рассматриваем опубликованные результаты как нейтральные для акций. Полагаем, что в условиях сохранения определенного давления на бюджеты заказчиков в текущем году компания продолжит фокусироваться на финансовой эффективности бизнеса, стремясь удержать операционные расходы на уровне 2025 года, что в среднесрочной перспективе позволит приблизить рентабельность по NIC к целевым значениям (более 30%)", - пишут эксперты банка.

Они по-прежнему видят у акций "Группы Позитив" перспективы значительного восстановительного роста, но отмечают, что с учетом ожидаемой траектории ставки ЦБ и сезонности бизнеса позитивная динамика более вероятна на рубеже 3К26-4К26.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.