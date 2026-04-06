Рубль сохраняет потенциал ослабления до 12 руб./юань - "ВТБ Мои инвестиции"

Курс валютной пары юань/рубль сохраняет потенциал возврата к отметке 12 руб. за юань, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

"Мы полагаем, что краткосрочно рубль явно переукрепился. Все-таки ключевая ставка ЦБ РФ уже заметно ниже, чем несколько месяцев назад, стоимость заимствований в юанях не на нулевом уровне (в пятницу RUSFARCNY закрылся на 5,37%), и главное, продажи валюты со стороны регулятора примерно в три раза меньше, чем в предыдущие месяцы. Продолжаем ждать возврата курса к отметке в 12 руб. за юань", - пишут эксперты в комментарии.

