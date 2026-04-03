"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Walmart до $126

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. до $126 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в обзоре аналитика Анны Киреевой.

Эксперт отмечает, что у компании сильные конкурентные позиции в США, устойчиво растут сопоставимые продажи, а операционная прибыль показывает опережающие темпы за счет высокомаржинальных направлений (реклама и маркетплейс). Омниканальная модель и экспансия электронной коммерции позволяют эффективно конкурировать с Amazon.com Inc.

Однако, указывает Киреева, давление на маржу из-за высокой доли продуктового сегмента, необходимость инвестиций в цифровую инфраструктуру и консервативный прогноз менеджмента ограничивают краткосрочный потенциал.

Сейчас оценка уже отражает ключевые преимущества бизнеса, а бумага торгуется с премией к историческим значениям: краткосрочный потенциал роста выглядит ограниченным, что оправдывает "нейтральный" взгляд, считает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.