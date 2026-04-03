"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям Циана с прогнозной ценой 831,74 руб

"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 831,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 33,1%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Эмитент выгодно выделяется на российском рынке за счет отрицательного чистого долга, что в 2026 году остается редкостью для публичных компаний и создает высокий запас прочности, отмечает эксперт.

Также он обращает внимание, что в период высоких ставок компания получает дополнительную поддержку за счет размещения свободных денежных средств, а при смягчении денежно-кредитной политики становится одним из прямых бенефициаров восстановления рынка недвижимости, роста ипотечного спроса и активности застройщиков.

"При оценке справедливой стоимости акций "Циана" мы использовали модель дисконтированных денежных потоков (DCF) с плавающей безрисковой ставкой. В ней мы исходим из того, что текущий уровень процентных ставок в российской экономике носит временно повышенный характер, поэтому закладываем постепенное снижение безрисковой ставки по мере нормализации денежно-кредитных условий до 6% к 2030 году", - пишет Лозовой.

Ключевые риски для эмитента, по мнению аналитика "Финама, связаны с временной слабостью рынка новостроек и ипотечного спроса, а также зависимостью части выручки от активности застройщиков и их маркетинговых бюджетов. При ухудшении финансового положения девелоперов из-за длительного сохранения высоких ставок выручка и рентабельность "Циана" могут оказаться под давлением.

