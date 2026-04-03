Финрезультаты IVA Technologies в целом негативны для цены ее акций - Альфа-банк

Финансовые результаты IVA Technologies за 2025 год в целом негативны для котировок акций компании, считают аналитик Альфа-банка.

"Динамика выручки в конце года была слабой, подтвердив наши опасения. IVA Technologies стала единственной публичной компанией сектора, завершившей прошлый год с отрицательной динамикой доходов. Напомним, что по итогам 2024 года компания также не достигла собственных планов по росту", - пишут эксперты.

Вопрос о распределении дивидендов за 2025 год будет рассмотрен на общем собрании акционеров 26 июня 2026 года.

Менеджмент предоставил прогноз на текущий год в широком диапазоне, указывают аналитики банка: выручка ожидается на уровне 4-5 млрд руб. (+25-56%).

"Мы отмечаем, что изначально компания нацеливалась на уровень выручки в 4 млрд руб. еще в 2024 году. При достижении этой цели EBITDA в 2026 году может составить 2,6 млрд руб. (маржа - 65%), а EBITDAС - 1,3 млрд руб. (маржа - 33%). С учетом того что компании два года подряд не удалось выполнить планы по росту, мы полагаем, что для рыночных инвесторов перспективы акций сопряжены с повышенной неопределенностью, говорится в материале экспертов Альфа-банка. - По нашему мнению, позитивный потенциал данной бумаги (при условии смягчения денежно-кредитной политики и улучшения ситуации на рынке IT) может реализоваться с отставанием к другим компаниями сектора. В целом мы оцениваем опубликованные результаты как негативные для котировок бумаг эмитента".

