Результаты Группы Астра за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25 - инвестбанк "Синара"

Финансовые результаты ГК "Астра" за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"Отчетность Группы за прошлый год показывает, что в самом значимом с сезонной точки зрения последнем квартале компании удалось смягчить эффект негативных тенденций, отмеченных ранее в 2025 году, обеспечив рост большинства основных финансовых показателей, - пишет эксперт Константин Белов. - В целом спрос на инфраструктурное ПО остается слабым и сейчас, в условиях высоких процентных ставок, а также из-за осторожного подхода потребителей к расходам".

Вместе с тем значительный отложенный спрос на продукты "Группы Астра", сформировавшийся в последнее время, по мнению аналитика, должен способствовать ускорению роста уже в следующем году. В целом Белов рассматривает результаты как умеренно позитивные.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.