Транснефть и НОВАТЭК - фавориты нефтяного сектора - "БКС МИ"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" выделяют в качестве фаворитов нефтяного сектора "Транснефть" и "НОВАТЭК", сообщается в материале инвесткомпании.

"Текущая цена (на закрытие 2 апреля) нефти для целей налогообложения уже превысила 9000 руб. за баррель, - отмечают эксперты. - В ближайшие дни это может вызвать повышенное внимание инвесторов к акциям нефтегазового рынка. Еще позавчера, 1 апреля, цена была 7,8 тыс. руб. за баррель. С начала года рублевая котировка нефти почти утроилась".

В нефтяном секторе аналитики "БКС МИ" предпочитают компании с более низкой долей участия на внутреннем рынке нефтепродуктов ("Роснефть", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "РуссНефть"). Но эти же акции, а также "Татнефть", значительно выросшая в марте, могут показать худшую динамику, если конфликт США и Израиля с Ираном быстро закончится, полагают стратеги.

"Наш базовый сценарий предполагает интенсивную фазу конфликта лишь в II квартале, поэтому с учетом роста котировок в марте мы придерживаемся "нейтрального" взгляда на сектор нефти и газа, - указывают аналитики. - В фаворитах у нас "Транснефть" (не зависит от нефтяных котировок) и "НОВАТЭК" (выигрывает от скачка мировых цен на газ)".

