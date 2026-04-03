Акции МДМГ остаются инвестиционно привлекательными - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") остаются инвестиционно привлекательными, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина.

На взгляд эксперта, МДМГ - качественная идея в несырьевом секторе российского рынка. По его мнению, инвестиционная привлекательность бумаги поддерживается устойчивой бизнес-моделью компании, сильными финансовыми результатами и высоким качеством баланса.

По итогам 2025 года выручка группы выросла на 31,2%. При этом компания также показала рост по ключевым операционным направлениям, подчеркивате Селютин. Дополнительное преимущество - отсутствие долгового финансирования на конец 4-го квартала 2025 года. Это снижает финансовые риски и усиливает устойчивость инвестиционного кейса.

"Техническая картина по бумаге остается благоприятной, - указывает стратег. - На старшем горизонте акции продолжают двигаться вверх. Текущее снижение выглядит как коррекция после сильного импульса роста, а не как слом тренда. Зона 1350-1400 руб. рассматривается как область поддержки и удержания внутри действующего восходящего канала. Базовым сценарием остается восстановление котировок в диапазон 1470-1505 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.