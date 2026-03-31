Борьба за удержание уровня 2800п по индексу Мосбиржи во вторник продолжится - "Алор Брокер"
31 марта 2026 года 10:42
Борьба за удержание уровня 2800п по индексу Мосбиржи во вторник продолжится - "Алор Брокер"
Вероятно продолжение борьбы за удержание уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах во вторник, считает аналитик "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Российский рынок акций закрылся в понедельник практически без изменений, чуть выше отметки 2800 пунктов, которая ранее была сильным сопротивлением, а теперь стала поддержкой. Во вторник борьба за уровень продолжится, его необходимо удержать, иначе по технике велики риски сползания к 2700п", - отмечает эксперт в комментарии. По оценке аналитика, в целом же рынок акций продолжает демонстрировать слабость - при нефти по $110/барр. в "нормальных" условиях Индекс Мосбиржи, на взгляд Соколова, должен был бы быть далеко за 4000 пунктов. Но сейчас инвесторы продолжают держать основной капитал в малорискованных инструментах, дающих реальную (за минусом инфляции) двузначную доходность. Кроме того, покупке акций нефтянки мешают удары по отечественной нефтегазовой инфраструктуре, снижающие совокупные доходы от экспорта углеводородов по высоким ценам, подчеркивает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
31 марта 2026 года 14:46
Акции Emerson Electric обладают потенциалом роста на фоне развития промышленности в США, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам". Эксперты присвоили рейтинг "покупать" акциям Emerson Electric с целевой ценой в перспективе 12 месяцев на уровне $168,90, что предполагает потенциал... читать дальше
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру")"на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Гойды. "Компания "ВИ.ру" опубликовала финансовые результаты за 4К25, показав, несмотря на снижение выручки на 3% г/г до 48,5 млрд... читать дальше
"Финам" повысил рейтинг акций WuXi AppTec с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 107,1, что предполагает потенциал роста на 10,4%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. По мнению эксперта, после недавней просадки акции WuXi AppTec выглядят... читать дальше
Совкомбанк сохраняет "позитивную" оценку и рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента", сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "Результаты эмитента за 4К25 по МСФО превысили наши ожидания как по EBITDA, так и по чистой прибыли. Компания также показала сильный FCF по итогам года (14... читать дальше
Индексу Мосбиржи нужны катализаторы для развития движения в какую-либо сторону, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. "Краткосрочно индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию вокруг отметки 2800 пунктов, если не выйдет каких-то значимых новостей.... читать дальше
Акции МТС, Промомеда и Циана могут показать в апреле опережающую рынок динамику - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "МТС", ПАО "Промомед" и МКПАО "Циан" могут показать в апреле опережающую рынок динамику, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Продолжение смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России, сезон отчетностей за 2025 год и стартовавший весенне-летний дивидендный... читать дальше
Торговый диапазон в 11,65-11,90 руб. за юань в целом пока сохраняет актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Минфин в понедельник официально подтвердил, что операции с валютой по бюджетному правилу приостановлены до июля, а не просто "до лета", отмечают эксперты в... читать дальше
Затишье на рынке ОФЗ может продлиться еще несколько недель; потенциал снижения кривой госбумаг сохраняется, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI остается в рамках понижательной консолидации, ближайшей целью... читать дальше
Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК), девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ТМК" на прошлой неделе начали активно выходить из боковика, - отмечает в комментарии... читать дальше
Индекс Мосбиржи продолжит движение в районе 2800 пунктов на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Сохранению консервативного настроя инвесторов будут способствовать дефицит идей на рынке и неуверенность в устойчивости нефтяных... читать дальше
