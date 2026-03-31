Борьба за удержание уровня 2800п по индексу Мосбиржи во вторник продолжится - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение борьбы за удержание уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах во вторник, считает аналитик "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Российский рынок акций закрылся в понедельник практически без изменений, чуть выше отметки 2800 пунктов, которая ранее была сильным сопротивлением, а теперь стала поддержкой. Во вторник борьба за уровень продолжится, его необходимо удержать, иначе по технике велики риски сползания к 2700п", - отмечает эксперт в комментарии.

По оценке аналитика, в целом же рынок акций продолжает демонстрировать слабость - при нефти по $110/барр. в "нормальных" условиях Индекс Мосбиржи, на взгляд Соколова, должен был бы быть далеко за 4000 пунктов. Но сейчас инвесторы продолжают держать основной капитал в малорискованных инструментах, дающих реальную (за минусом инфляции) двузначную доходность. Кроме того, покупке акций нефтянки мешают удары по отечественной нефтегазовой инфраструктуре, снижающие совокупные доходы от экспорта углеводородов по высоким ценам, подчеркивает эксперт.

