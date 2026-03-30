"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Северсталь" корректирует бюджет на 2026 год в связи с существенным ухудшением конъюнктуры на рынке стали. Капитальные затраты в 2026 году будут ниже объявленного ранее ориентира (147 млрд рублей) на 24%, говорится в сообщении эмитента. При этом продолжится реализация крупных стратегических проектов, в том числе строительство цеха по производству железорудных окатышей.

"Оцениваем новость умеренно негативно. В целом данные тенденции отражают отраслевой кризис в черной металлургии. Сокращение инвестпрограммы на 24%, по нашим оценкам, позволит компании вывести свободный денежный поток в 2026 году на положительную территорию - около 16 млрд руб., - пишут эксперты. - При таком потоке процент FCF от выручки составит около 2% против исторических 18%. Однако мы по-прежнему считаем, что возврат к выплате дивидендов в 1П26 маловероятен. Полагаем, что "Северсталь" проводит данную оптимизацию, чтобы не наращивать долг в условиях слабого спроса и высоких процентных ставок".

"В спотовых ценах Р/Е торгуется на уровне 11х против исторических 7,5х. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2027 год будет на уровне 9,3х, что также будет соответствовать "негативному" взгляду, - говорится в обзоре "БКС МИ". - Считаем, что главным катализатором для компании будет дальнейшее снижение ставки, что позволит перезагрузить строительный сектор и нарастить спрос в металлургии".

