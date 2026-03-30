Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций МДМГ

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой.

Эмитент достиг ожидаемо хороших результатов по итогам 2025 года, фактические результаты практически полностью совпали с ожиданиями экспертов банка.

Компания в текущем году прогнозирует рост выручки на 20%, рентабельность по EBITDA планируется удержать на уровне не ниже 30%.

Несмотря на высокую заинтересованность в отношении новых M&A , МДМГ планирует поддерживать регулярность дивидендных выплат на уровне 60% от чистой прибыли не менее двух раз в год, даже если потребуется привлечь долг.

При распределении 60% чистой прибыли дивидендная доходность в 2026 году может составить 6 % при текущих котировках акций эмитента, отмечает Варламова.

"Мы позитивно смотрим на инвестиции в акции "Мать и дитя" за счет сильных лидерских позиций на рынке и продуманной стратегии роста. Сохраняем рекомендацию "держать", - пишет аналитик Совкомбанка.

