"КИТ Финанс Брокер" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Отчет эмитента за январь-февраль 2026 года по МСФО нейтральный, отмечают эксперты: операционное ядро улучшилось, но падение ROE до 15,4%, рост расходов и ухудшение операционной эффективности создают скептицизм в отношении "гайденса" менеджмента по результатам 2026 года.

Payout на уровне 25%, вероятно, разочарует инвесторов и окажет давление на котировки акций, полагают аналитики.

"Сохраняем нейтральный взгляд", - говорится в комментарии.

