Акции МДМГ - качественная история роста в защитном секторе - ПСБ

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") - качественная история роста в защитном секторе, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Компания отчиталась за 2025 год по МСФО:

- Выручка составила 3,45 млрд руб., +31,2% г/г;

- EBITDA 13,29 млрд руб., +24,4% г/г;

- Чистая прибыль: 11,04 млрд руб., +8,5% г/г.

"Компания провела 2025 год хорошо, умело сочетая органический рост и рост за счет M&A, - отмечает аналитик банка. - Ключевой неорганический драйвер роста компании в 2025 году - приобретение сети "Эксперт". Доля многопрофильных направлений в выручке выросла с 37% до 47%. Давление на рентабельность EBITDA некритичное и произошло в связи с ростом доли расходов на персонал, а также отчасти из-за интеграции "Эксперта". Рентабельность чистой прибыли снизилась сильнее, чем EBITDA на фоне сокращения чистых финансовых доходов и роста амортизации".

При этом эксперт подчеркивает, что операционный денежный поток вырос за период на 26% (13,9 млрд руб.) и подтверждает, что деньги в бизнесе есть.

"При этом "Мать и дитя" по-прежнему остается без финансового долга, - указывает Крылова. - Менеджмент в комментарии заявил о намерении вынести вопрос о распределении прибыли за 2025 год на ближайшее ГОСА. По нашим оценкам, при сохранении коэффициента дивидендных выплат на уровне первого полугодия (62% от чистой прибыли), финальный дивиденд за 2025 год составит 49 руб. Доходность - 3,5%".

Аналитик ПСБ оценивает МДМГ как качественную историю роста в защитном секторе: компания сохранила маржу EBITDA выше 30% в год максимальной экспансии, снова не привлекла долга, исправно платит дивиденды.

