.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Акции МДМГ - качественная история роста в защитном секторе - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 марта 2026 года 15:00
Акции МДМГ - качественная история роста в защитном секторе - ПСБ
Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") - качественная история роста в защитном секторе, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Компания отчиталась за 2025 год по МСФО: - Выручка составила 3,45 млрд руб., +31,2% г/г; - EBITDA 13,29 млрд руб., +24,4% г/г; - Чистая прибыль: 11,04 млрд руб., +8,5% г/г. "Компания провела 2025 год хорошо, умело сочетая органический рост и рост за счет M&A, - отмечает аналитик банка. - Ключевой неорганический драйвер роста компании в 2025 году - приобретение сети "Эксперт". Доля многопрофильных направлений в выручке выросла с 37% до 47%. Давление на рентабельность EBITDA некритичное и произошло в связи с ростом доли расходов на персонал, а также отчасти из-за интеграции "Эксперта". Рентабельность чистой прибыли снизилась сильнее, чем EBITDA на фоне сокращения чистых финансовых доходов и роста амортизации". При этом эксперт подчеркивает, что операционный денежный поток вырос за период на 26% (13,9 млрд руб.) и подтверждает, что деньги в бизнесе есть. "При этом "Мать и дитя" по-прежнему остается без финансового долга, - указывает Крылова. - Менеджмент в комментарии заявил о намерении вынести вопрос о распределении прибыли за 2025 год на ближайшее ГОСА. По нашим оценкам, при сохранении коэффициента дивидендных выплат на уровне первого полугодия (62% от чистой прибыли), финальный дивиденд за 2025 год составит 49 руб. Доходность - 3,5%". Аналитик ПСБ оценивает МДМГ как качественную историю роста в защитном секторе: компания сохранила маржу EBITDA выше 30% в год максимальной экспансии, снова не привлекла долга, исправно платит дивиденды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МДМГ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
30 марта 2026 года 16:02
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.