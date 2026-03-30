Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика банка Егора Объедкова.

"Компания опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2025 год - высокий уровень обесценений существенно снизил размер чистой прибыли, - пишет эксперт. - Важно отметить, что в случае корректировки прибыли на обесценения и доли в прибыли от СП - результаты в логике год к году почти не изменились, что поддерживает мысль о том, что итоговый дивиденд за 2025 год может остаться на уровне прошлого года".

Начало 2026 года, по оценке аналитика банка, получается турбулентным. Однако на фоне ситуации на Ближнем Востоке, даже несмотря на снижение добычи в январе-феврале 2026 года, - Объедков считает, что уровни добычи (как и прокачки) в 2026 году вырастут, что позволит сохранить ожидаемые дивиденды 2026 года на сопоставимом уровне (более 180 руб. на акцию).

На фоне динамики ставки ЦБ высокая дивдоходность может выступить драйвером роста котировок акций компании, полагает аналитик Совкомбанка.

