"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Северстали

"БКС мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Северстали", сообщается в обзоре аналитиков.

По заявлению генерального директора "Северстали" Александра Шевелева, в связи с ухудшением ситуации в отрасли компания пересматривает бюджет на 2026 год: "Северсталь" сокращает программу капитальных затрат на 24% от ранее заявленной в 147 млрд руб., при этом сохраняет приоритет в важных стратегических проектах. Расходы на оплату труда будут сокращены на 5%, а ремонтный фонд - на 14%, отмечают аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов.

"В целом данные тенденции отражают отраслевой кризис в черной металлургии, - пишут они. - Сокращение инвестпрограммы на 24%, по нашим оценкам, позволит компании вывести свободный денежный поток в 2026 году на положительную территорию - около 16 млрд руб. При таком потоке процент FCF (свободный денежный поток) от выручки составит около 2% против исторических 18%. Однако мы по-прежнему считаем, что возврат к выплате дивидендов в I полугодии 2026 года маловероятен. Мы полагаем, что компания проводит данную оптимизацию, чтобы не наращивать долг в условиях слабого спроса и высоких процентных ставок".

Эксперты БКС сохраняют "негативный взгляд" на акции "Северстали". Они подчеркивают, что в спотовых ценах Р/Е торгуется на уровне 11х против исторических 7,5х. С учетом их прогнозов на 12 месяцев целевой Р/Е на 2027 год будет на уровне 9,3х, что также будет соответствовать негативному взгляду.

Аналитики считают, что главным катализатором для компании будет дальнейшее снижение ставки, что позволит перезагрузить строительный сектор и нарастить спрос в металлургии.

