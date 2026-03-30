"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МДМГ

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1680 рублей за штуку и потенциалом роста на 27% в перспективе года, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

Компания поделилась аудированными финансовыми результатами за 2025 год по МСФО. Чистая прибыль выросла на 8,5% год к году, EBITDA увеличилась на 24,4%.

"Финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год оказались немного лучше наших ожиданий, - пишет эксперт. - Рентабельность по EBITDA группы во втором полугодии осталась вблизи уровней второй половины 2024-го (мы закладывали снижение на 2,3 п.п.). Опережающий рост расходов на оплату труда медицинского и административного персонала ввиду приобретения ГК Эксперт, а также дефицита квалифицированных кадров на рынке труда был компенсирован более умеренным увеличением расходов на материалы".

При этом рентабельность по скорр. чистой прибыли снизилась на 5,1 п.п., что совпало с ожиданиями аналитиков брокера.

"Давление на скорр. чистую прибыль оказало падение финансовых доходов, - отмечает Самуйлов. - В 2024 году компания имела значительный запас денежных средств на балансе, который был распределен между акционерами после завершения переезда в Россию в июне. Напомним, что в соответствии с дивидендной политикой базой для расчета дивидендов является чистая прибыль (без корректировок). С учетом фактического значения чистой прибыли за второе полугодие 2025-го мы сохраняем наш прошлый прогноз майской выплаты - 48 рублей на акцию (3,4% доходности)".

На взгляд стратега, недавняя коррекция в бумагах дает инвестору возможность купить растущий бизнес в защитном секторе по приемлемой оценке".

