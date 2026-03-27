Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань, а цены нефти Brent - в рамках $90-110 за баррель на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ.

"Рубль продолжил волну восстановления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний создал дополнительный спрос на рублевую ликвидность, - отмечают эксперты. - На таком фоне в ходе недели юань вернулся в диапазон 11,5-12 руб./юань и отступил в его середину. На следующей неделе ожидаем закрепления юаня в сформированном диапазоне".

Цены на Brent за неделю снизились на 4%: сейчас в фокусе наиболее активный июньский контракт, котировки которого находятся чуть выше $104/барр., констатируют аналитики.

Ключевой темой на рынке нефти, по их мнению, остается ситуация на Ближнем Востоке и осложняется противоречивыми заявлениями Тегерана и Вашингтона по поводу урегулирования военного конфликта. Рынок находится в состоянии дефицита, что сказывается на нефтяных ценах. Эксперты банка полагают, что в перспективе следующей недели ситуация принципиально не изменится, и прогнозируют, что цены на нефть останутся в зоне $90-110/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.