27 марта 2026 года 17:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ с целевой ценой 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года: чистая прибыль составила 68,8 млрд руб. (-11,2% г/г), кредитный портфель вырос с начала года на 1,7%, операционные расходы за январь-февраль выросли на 20%. "По нашим расчетам, ВТБ торгуется с коэффициентом P/E и P/BV 2026П на уровне 1,8х и 0,39х, дисконт к Сбербанку - 50%, при сопоставимом ожидаемом ROE в 2026 году, но при более низком качестве прибыли, - пишут эксперты Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - Основная интрига в инвесткейсе ВТБ - параметры дивидендной выплаты по итогам 2025 года (25- 50% прибыли, 9,7-19,4 руб. на акцию, дивидендная доходность - 11,4-22,8%)". По словам менеджмента, дискуссия по данному вопросу должна завершиться к 15 апреля. Стратеги Альфа-банка отмечают - рынок сейчас исходит из того, что выплата будет соответствовать нижней границе диапазона. В то же время, решения по конвертации "префов" и секьюритизации потребкредитов (305 млрд руб. в марте), а также решение ЦБ по вычету НМА из регуляторного капитала в течение 4 лет, на взгляд стратегов, повышают вероятность того, что ВТБ распределит среди акционеров 50% прибыли. По их оценкам, при таком сценарии банк способен пройти 2026 год без привлечения дополнительного капитала. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
27 марта 2026 года 19:01
"Велес Капитал" присвоил акциям ВТБ рекомендацию "покупать" с целевой ценой 115 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. В течение года финансовый сектор показывал отстающую динамику по сравнению с Индексом Мосбиржи, отмечает эксперт. Акции ВТБ были... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:54
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив акций ПАО "Мечел" на фоне слабых финрезультатов компании за 2025 год, сообщается в материале аналитиков. "Мечел" опубликовал финансовые результаты за 2025 год: EBITDA в годовом сопоставлении сократилась на 86%, свободный... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:27
Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику ($119,50/барр.) на следующей неделе в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Фьючерсы на нефть Brent после нисходящей коррекции устояли выше краткосрочной... читать дальше
.27 марта 2026 года 17:57
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF с целевой ценой $52,17 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38,2%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса компаний, входящих в... читать дальше
.27 марта 2026 года 17:32
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань, а цены нефти Brent - в рамках $90-110 за баррель на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ. "Рубль продолжил волну восстановления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный объем... читать дальше
.27 марта 2026 года 16:35
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций "НЛМК" с целевой ценой 150 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов. "НЛМК" представил отчетность за 2025 год, которая оказалась хуже наших... читать дальше
.27 марта 2026 года 16:01
Банк ПСБ повысил прогнозную цену акций МКПАО "Лента" до 2900 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Лента" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - выручка: 1,104 трлн руб. (+24,2% г/г); - скорр. EBITDA: 83,7 млрд руб. (+22,8% г/г); - ретабельность... читать дальше
.27 марта 2026 года 15:31
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций МКПАО "Циан" и целевую цену на уровне 720 руб. за бумагу, говорится в обзоре банка. "Результаты "Циана" за 4К25 оказались на 1-5% ниже рыночных прогнозов и на 0,3-6% лучше, чем мы ожидали, по динамике выручки и скорр. EBITDA, - пишут эксперты... читать дальше
.27 марта 2026 года 15:01
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 14 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедший на этой неделе отчет China Oilfield Services за... читать дальше
.27 марта 2026 года 14:02
Банк России может рассмотреть на заседании в апреле 2026 года вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Тезис о высоких рисках переохлаждения экономики остается актуальным, отмечает эксперт. Так как динамика промышленности тесно... читать дальше
