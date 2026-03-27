Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ с целевой ценой 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года: чистая прибыль составила 68,8 млрд руб. (-11,2% г/г), кредитный портфель вырос с начала года на 1,7%, операционные расходы за январь-февраль выросли на 20%.

"По нашим расчетам, ВТБ торгуется с коэффициентом P/E и P/BV 2026П на уровне 1,8х и 0,39х, дисконт к Сбербанку - 50%, при сопоставимом ожидаемом ROE в 2026 году, но при более низком качестве прибыли, - пишут эксперты Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - Основная интрига в инвесткейсе ВТБ - параметры дивидендной выплаты по итогам 2025 года (25- 50% прибыли, 9,7-19,4 руб. на акцию, дивидендная доходность - 11,4-22,8%)".

По словам менеджмента, дискуссия по данному вопросу должна завершиться к 15 апреля. Стратеги Альфа-банка отмечают - рынок сейчас исходит из того, что выплата будет соответствовать нижней границе диапазона.

В то же время, решения по конвертации "префов" и секьюритизации потребкредитов (305 млрд руб. в марте), а также решение ЦБ по вычету НМА из регуляторного капитала в течение 4 лет, на взгляд стратегов, повышают вероятность того, что ВТБ распределит среди акционеров 50% прибыли. По их оценкам, при таком сценарии банк способен пройти 2026 год без привлечения дополнительного капитала.

